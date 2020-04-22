В мире будет голод библейского масштаба, – ООН
Пандемия коронавируса уже начала глобально влиять на мировую экономику. Население более чем 30 развивающихся стран мира могут столкнуться с голодом.
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли в интервью The Guardian отметил, что 1 миллион человек уже находится на грани голодной смерти.
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Мы говорим не о том, что люди ложатся спать голодными. Мы говорим о предельно тяжелых условиях, чрезвычайной ситуации – люди буквально бредут к голодной смерти. Если мы не достанем пищи для людей, они умрут,
– сказал Бизли.
Он добавил, что согласно прогнозам, 2020 год будет худшим со времен Второй мировой войны
Бизли назвал нынешнюю ситуацию "идеальным штормом" и "неизведанной территорией" и заявил, что приходится ждать "голод библейских масштабов". Однако Дэвид Бизли заверил, что массовой гибели людей можно избежать, если начинать действовать сейчас.
Как спасти людей
Сейчас невозможно спрогнозировать ситуацию даже на перспективу в четыре недели.
Для спасения людей нужно:
- выделить деньги на гуманитарную помощь;
- не вводить запретов на экспорт продовольствия с целью сохранить цепочки поставок продуктов питания;
- в условиях масштабного перекрытия границ обеспечить доставку гуманитарных работников в зоны бедствия, в частности путем создания воздушных мостов.
Нам нужны и деньги, и доступ (в районы чрезвычайной ситуации – 24 канал), не что-то одно, а и то, и то,
– пояснил он.
По прогнозам Бизли, на преодоление кризисной ситуации уйдут месяцы, поэтому выделение помощи нуждающимся понадобится и в дальнейшем.
Что известно о голоде из-за пандемии коронавируса:
- Мировой кризис и пандемия коронавирус приведет к росту количества людей, страдающих от голода.
- ООН прогнозирует, что их станет на 130 миллионов человек больше, то есть почти вдвое. Всего таких людей может быть 265 миллионов.
- Больше всего пострадают от голода люди с низкими и средними доходами.
- По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 миллионов человек. Только в Восточной Африке от голода страдают 15 миллионов человек.
- Сейчас ООН оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 миллионам человек в более 80 странах.
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