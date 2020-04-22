В мире будет голод библейского масштаба, – ООН

Пандемия коронавируса уже начала глобально влиять на мировую экономику. Население более чем 30 развивающихся стран мира могут столкнуться с голодом.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли в интервью The Guardian отметил, что 1 миллион человек уже находится на грани голодной смерти.

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Мы говорим не о том, что люди ложатся спать голодными. Мы говорим о предельно тяжелых условиях, чрезвычайной ситуации – люди буквально бредут к голодной смерти. Если мы не достанем пищи для людей, они умрут,

– сказал Бизли.

Он добавил, что согласно прогнозам, 2020 год будет худшим со времен Второй мировой войны

Бизли назвал нынешнюю ситуацию "идеальным штормом" и "неизведанной территорией" и заявил, что приходится ждать "голод библейских масштабов". Однако Дэвид Бизли заверил, что массовой гибели людей можно избежать, если начинать действовать сейчас.

Как спасти людей

Сейчас невозможно спрогнозировать ситуацию даже на перспективу в четыре недели.

Для спасения людей нужно:

выделить деньги на гуманитарную помощь;

не вводить запретов на экспорт продовольствия с целью сохранить цепочки поставок продуктов питания;

в условиях масштабного перекрытия границ обеспечить доставку гуманитарных работников в зоны бедствия, в частности путем создания воздушных мостов.

Нам нужны и деньги, и доступ (в районы чрезвычайной ситуации – 24 канал), не что-то одно, а и то, и то,

– пояснил он.

По прогнозам Бизли, на преодоление кризисной ситуации уйдут месяцы, поэтому выделение помощи нуждающимся понадобится и в дальнейшем.

Что известно о голоде из-за пандемии коронавируса:

Мировой кризис и пандемия коронавирус приведет к росту количества людей, страдающих от голода.

ООН прогнозирует, что их станет на 130 миллионов человек больше, то есть почти вдвое. Всего таких людей может быть 265 миллионов.

Больше всего пострадают от голода люди с низкими и средними доходами.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 миллионов человек. Только в Восточной Африке от голода страдают 15 миллионов человек.

Сейчас ООН оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 миллионам человек в более 80 странах.

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