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      В мире будет голод библейского масштаба, – ООН

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      Коронавирус повлечет масштабный голод / Getty Images

      Пандемия коронавируса уже начала глобально влиять на мировую экономику. Население более чем 30 развивающихся стран мира могут столкнуться с голодом.

      Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли в интервью The Guardian отметил, что 1 миллион человек уже находится на грани голодной смерти.

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      Мы говорим не о том, что люди ложатся спать голодными. Мы говорим о предельно тяжелых условиях, чрезвычайной ситуации – люди буквально бредут к голодной смерти. Если мы не достанем пищи для людей, они умрут,
      – сказал Бизли.

      Он добавил, что согласно прогнозам, 2020 год будет худшим со времен Второй мировой войны

      Бизли назвал нынешнюю ситуацию "идеальным штормом" и "неизведанной территорией" и заявил, что приходится ждать "голод библейских масштабов". Однако Дэвид Бизли заверил, что массовой гибели людей можно избежать, если начинать действовать сейчас.

      Как спасти людей

      Сейчас невозможно спрогнозировать ситуацию даже на перспективу в четыре недели.

      Для спасения людей нужно:

      • выделить деньги на гуманитарную помощь;
      • не вводить запретов на экспорт продовольствия с целью сохранить цепочки поставок продуктов питания;
      • в условиях масштабного перекрытия границ обеспечить доставку гуманитарных работников в зоны бедствия, в частности путем создания воздушных мостов.

      Нам нужны и деньги, и доступ (в районы чрезвычайной ситуации – 24 канал), не что-то одно, а и то, и то,
      – пояснил он.

      По прогнозам Бизли, на преодоление кризисной ситуации уйдут месяцы, поэтому выделение помощи нуждающимся понадобится и в дальнейшем.

      Что известно о голоде из-за пандемии коронавируса:

      • Мировой кризис и пандемия коронавирус приведет к росту количества людей, страдающих от голода.
      • ООН прогнозирует, что их станет на 130 миллионов человек больше, то есть почти вдвое. Всего таких людей может быть 265 миллионов.
      • Больше всего пострадают от голода люди с низкими и средними доходами.
      • По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 миллионов человек. Только в Восточной Африке от голода страдают 15 миллионов человек.
      • Сейчас ООН оказывает неотложную гуманитарную помощь 87 миллионам человек в более 80 странах.

      О кризисах 1998, 2008 и 2014 годов в Украине: какими были безработица и курс доллара – читайте в материале 24 канала.

      Теги: Новости политики Деньги Коронавирус COVID-19 Постраждалі ООН Мировой кризис 2020
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