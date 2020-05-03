В мире отмечают День свободы прессы: какое место заняла Украина в рейтинге притеснений СМИ

В Украине и мире 3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы. Офис омбудсмена обнародовал факторы, которые влияют на ситуацию со свободой слова на территории Украины. А также обнародовал рейтинг свободы прессы.

Всемирный день свободы прессы отмечается с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО и при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. До этого дня международная правозащитная организация "Репортеры без границ" составляет Индекс свободы прессы, передает Офис Омбудсмана Украины в фейсбуке.

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Согласно Индексу свободы прессы, за последний год Украина поднялась на шесть позиций, заняв 96 место. Впрочем, уже в первом квартале 2020 года эксперты зафиксировали в Украине 62 случая нарушений свободы слова.

Подавляющее большинство этих нарушений касалось физической агрессии против журналистов. Продолжают фиксироваться факты препятствования журналистской деятельности и давления на свободу прессы и в условиях карантина из-за пандемии COVID-19,

– говорится в сообщении.

Существенно влияют на ситуацию со свободой слова на территории нашего государства вооруженная агрессия Российской Федерации на востоке Украины и аннексия Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

В то же время на временно оккупированных территориях Украины работа независимых журналистов практически невозможна. По данным Национального союза журналистов Украины, в течение последних пяти лет зафиксировано более 300 случаев давления на журналистов в Крыму.

Притеснения журналистов в аннексированном Крыму предусматривают: