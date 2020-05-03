12:28
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      В мире отмечают День свободы прессы: какое место заняла Украина в рейтинге притеснений СМИ

      - Читати новину українською
      В мире отмечают День свободы прессы
      В мире отмечают День свободы прессы / Unsplash

      В Украине и мире 3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы. Офис омбудсмена обнародовал факторы, которые влияют на ситуацию со свободой слова на территории Украины. А также обнародовал рейтинг свободы прессы.

      Всемирный день свободы прессы отмечается с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО и при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. До этого дня международная правозащитная организация "Репортеры без границ" составляет Индекс свободы прессы, передает Офис Омбудсмана Украины в фейсбуке.

      Важно В Харькове журналиста избили за съемку массовых тусовок молодежи в карантин: полиция нарушений не выявила

      Согласно Индексу свободы прессы, за последний год Украина поднялась на шесть позиций, заняв 96 место. Впрочем, уже в первом квартале 2020 года эксперты зафиксировали в Украине 62 случая нарушений свободы слова.

      Подавляющее большинство этих нарушений касалось физической агрессии против журналистов. Продолжают фиксироваться факты препятствования журналистской деятельности и давления на свободу прессы и в условиях карантина из-за пандемии COVID-19,
      – говорится в сообщении.

      Существенно влияют на ситуацию со свободой слова на территории нашего государства вооруженная агрессия Российской Федерации на востоке Украины и аннексия Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

      В то же время на временно оккупированных территориях Украины работа независимых журналистов практически невозможна. По данным Национального союза журналистов Украины, в течение последних пяти лет зафиксировано более 300 случаев давления на журналистов в Крыму.

      Притеснения журналистов в аннексированном Крыму предусматривают:

      • нападения;
      • пытки;
      • задержания;
      • захват имущества;
      • обыски;
      • угрозы;
      • психологическое давление;
      • запрет съемок;
      • отказ в доступе к информации.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: СМИ ЮНЕСКО Работа Полиция Журналисты Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко