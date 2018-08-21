09:50
21 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
29°C
29°C 17°C
  • среда
    22°C 14°C
  • четверг
    22°C 11°C
  • пятница
    25°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Свадебный генерал Путин. Экономия туалетной бумаги
Вєсті Кремля
21:47, 20 августа
Вести.UA. Страшное пополнение Рабиновича. Ляшко VS Брэд Питт
Вєсті.UA
20:58, 20 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В мире слишком много "никакой" музыки, – Бебешко о современном шоу-бизе

61 Читати новину українською
Владимир Бебешко в шоу-бизе с 80-х годов
Владимир Бебешко в шоу-бизе с 80-х годов / 24 канал

На мировой музыкальной сцене не хватает новых хитов, убежден украинский аранжировщик и продюсер Владимир Бебешко.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: "Я переработал со всеми, кого вы знаете, –  продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе".

Сейчас большая деградация музыки во всем мире. Даже на Западе нет новых хитов. Они обращаются к старым исполнителям и делают римейки на их старые хиты,
–  сказал Бебешко.

По его мнению, на украинской сцене музыка тоже стала однообразна и неинтересна. Мол, не хватает хитов, хотя есть неплохие исполнители.

Кроме того, в украинском шоу-бизе еще значительный спрос на стеб.

Читайте также: Названа профессиональная болезнь музыкантов

"Это потому, что много вообще никакой музыки." Дзидзьо "пытается немного стебаться, у него это органично получается. А больше и не знаю, у кого получается хорошо стебаться ... А вот фриков значительно больше. Стеб –  это не так просто. Надо попотеть, чтобы он был хороший и качественный. В стебе есть философские тексты и есть пародия, высмеивание кого-то. А фрики –  просто клоуны", –  заключил продюсер.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
сегодня, 08:41 Весільні гулянки та дипломатичні зустрічі: чому європейці люблять Путіна
Олексій Чибісов
Игра миллионов: сколько стоят лучшие футболисты мира
20 августа, 22:59 Игра миллионов: сколько стоят лучшие футболисты мира
Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
20 августа, 22:01 Конец европейской дипломатии, или Почему представители ЕС заигрывают с Путиным
Злой Одессит
У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
20 августа, 21:01 У меня мужчина украл секс-игрушку, сел на "бляху" и поехал, – интервью с владельцем секс-шопа
Наталія Печерська
Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
20 августа, 20:03 Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты
Анастасія Можаровська
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Украина начала новый год с председательства в ОБСЕ
 1 января 2013 , 12:03 2
Спикер Госдумы России намекнул, что аннексия Крыма станет уроком для мира
 23 декабря 2014 , 21:19 10
Ультрас Динамо "Capitals": Эта фанатская война – недопустима в условиях войны Украины с Россией
 9 августа 2017 , 21:12
Шахтер – Фейеноорд: стартовые составы
 1 ноября 2017 , 20:37
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук