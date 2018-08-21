В мире слишком много "никакой" музыки, – Бебешко о современном шоу-бизе

На мировой музыкальной сцене не хватает новых хитов, убежден украинский аранжировщик и продюсер Владимир Бебешко.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для 24 канала: "Я переработал со всеми, кого вы знаете, – продюсер Бебешко о Кузьме и нынешнем шоу-бизе".

Сейчас большая деградация музыки во всем мире. Даже на Западе нет новых хитов. Они обращаются к старым исполнителям и делают римейки на их старые хиты,

– сказал Бебешко.

По его мнению, на украинской сцене музыка тоже стала однообразна и неинтересна. Мол, не хватает хитов, хотя есть неплохие исполнители.

Кроме того, в украинском шоу-бизе еще значительный спрос на стеб.

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"Это потому, что много вообще никакой музыки." Дзидзьо "пытается немного стебаться, у него это органично получается. А больше и не знаю, у кого получается хорошо стебаться ... А вот фриков значительно больше. Стеб – это не так просто. Надо попотеть, чтобы он был хороший и качественный. В стебе есть философские тексты и есть пародия, высмеивание кого-то. А фрики – просто клоуны", – заключил продюсер.