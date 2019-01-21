В мировой политике тема экологии уже стала оружием, Украина на очереди, – Ермолаев

В борьбе за симпатии избирателей политики используют все меньше конкретики, но не стесняются касаться тем зарплат и пенсий, коррупции, обещают снизить коммунальные тарифы.

Также, все популярнее становится тема экологии, ведь экологические обещания уже стали трендом в украинской политике, сообщает в своем материале 112.ua.

По словам директора Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрея Ермолаева, тема экологии в украинской политике подчиняется глобальному мировому тренду – она стала удобным способом достижения коммерческого успеха.

"В мировой политике сейчас доминирует коммерческое отношение к экологии: тема эксплуатируется в коммерческих интересах, эти вопросы поднимаются, когда нужно закрыть какой-то проект, навредить конкурентам. В украинской политике также будут использовать экологию преимущественно в таком же направлении. А также на популистском противопоставлении наподобие "у вас грязно в городе – я сделаю чище", – сказал директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

Эксперты сходятся во мнении, что вряд ли экологическая риторика сильно прибавит баллов в копилку политиков. С той же экологией, помимо обычного предвыборного популизма, надо искать следы и бизнес-составляющей, советуют опрошенные эксперты.

Особенно когда речь идет о прифронтовых промышленных регионах, где работают крупнейшие металлургические комбинаты страны. Эксперты отмечают, что, к примеру, экологическая ситуация в Мариуполе за последнее время не ухудшалась, а акции активистов пришлись на начало предвыборной гонки.

В целом, эксперты советуют более тщательно относиться к предвыборным программам, изучать их, и не верить не слово.