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В Мьянме двух журналистов Reuters приговорили к семи годам заключения

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В Мьянме двух журналистов Reuters приговорили к семи годам заключения
В Мьянме двух журналистов Reuters приговорили к семи годам заключения / Фото из открытых источников

Двух журналистов Reuters осудили в Мьянме и дали им по семь лет заключения. Их обвиняют в разглашении государственной тайны.

Об этом сообщает DW.

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Журналисты расследовали дело о преследовании и убийстве в Мьянме представителей нацменьшинства рохинджа (этническая группа в Мьянме). Год назад в одном из ресторанов полиция передала журналистам пакет документов. После чего их сразу же задержали. Впоследствии оказалось, что документы касались действий сил безопасности в регионе, где живет этническая группа рохинджа.

Журналисты свою вину отрицают. И убеждают: операцию организовали, чтобы не дать им освещать тему притеснений нацменьшинств. Добавим, что это дело вызвало шквал критики в адрес властей Мьянмы – из-за наступления на свободу слова. Решение суда уже осудили в ООН и ряде правозащитных организаций.

Нас осудили несправедливо. Мы действовали согласно законам медиаэтики, мы не совершили преступление и никоим образом не навредили своей нации. Такое решение суда подрывает демократию и свободу нашего государства. Но мы не сделали ничего плохого, поэтому мы ничего не боимся,
– отметил осужденный журналист Ва Лон.

Теги: СМИ Медиа журналисты
Источник: 24 канал
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