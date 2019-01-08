В мэрии Днепра рассказали, удастся ли коммунальным службам города справиться с непогодой

В Днепровском городском совете отметили, что все основные магистрали области уже очищены и заверили, что материалов для обработки дорожного покрытия в городе должно хватить на три месяца.

Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка 24 канала.

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В Днепре уже не снежит, однако синоптики прогнозируют осадки в ночь на 9 января.

Подразделениям ГСЧС уже удалось освободить из снежных заносов 85 авто, спасая таким образом 183 человека. Сейчас ограничений движения в области нет, на дорогах регионального значения работает техника "Облавтодора".

В самом Днепре дороги для автомобилей расчищают коммунальные службы. Всего на улицах города работают 500 дворников и 143 единицы специальной техники.

К слову, 4 января в оккупированном Крыму на подъеме горы Ай-Петри сошла небольшая лавина. Из-за этого более 100 автомобилей и 300 человек застряли на трассе и на плато горы.