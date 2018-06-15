В МЭРТ не считают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса непредвиденными обстоятельствами

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) не считала аннексию Крыма и оккупацию Донбасса непредвиденными обстоятельствами во время проведения специального расследования относительно импорта серной кислоты и олеума.

Об этом говорится в статье бизнес-портала UAprom со ссылкой на неконфиденциальную версию доклада комиссии, передает Gazeta.ua.

"Факт, который МЭРТ отказалось учесть, – это наличие непредвиденных обстоятельств. Ведь это – главное требование ВТО во время проведения любого спецрасследования. Как известно, резкий рост импорта товарной серной кислоты в Украину произошел после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. В результате с рынка ушли два предприятия "Крымский титан" и "Константиновский химзавод", которые обеспечивали более 50 процентов поставок потребителям. В то же время чиновники признали эти обстоятельства близкими к норме, что никак не повлияли на уровень импорта", – отмечает издание.

Кроме того, журналисты утверждают, что текст документа изобилует фактами того, как под нужное решение комиссии подгоняют любые цифры без анализа. Например, Министерство экономики и торговли просто поверило на слово заявителям расследования, что у них есть необходимые цистерны.

"МЭРТ в своем докладе просто указало, что получило документальное подтверждение наличия подвижного состава в нужном количестве, хотя Востгок и "Сумыхимпром" не предоставили никаких доказательств, кроме голословных утверждений", – пишет издание, добавляя, что в Украине дефицит цистерн для перевозки серной кислоты традиционно покрывался за счет импорта.