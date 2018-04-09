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В МММ сделали заявление о дальнейшей судьбе проекта после смерти Мавроди

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Вместе с Мавроди ушла в мир иной и МММ
Вместе с Мавроди ушла в мир иной и МММ / Соцсети

Проект МММ закрывается вследствие смерти основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди. Об этом заявила действующая администрация компании.

Соответствующее сообщение появилось на официальных сайтах представительств финансовой пирамиды во многих странах мира.

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Как отмечают руководители МММ, после смерти лидера и идеологического вдохновителя Сергея Мавроди нет возможности и смысла, чтобы компания продолжала свою деятельность, поскольку нет уверенности, что удастся воплотить в жизнь все задуманное.

"Масштабность Сергея Мавроди беспрецедентна. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него неизбежно терпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем позволить себе, чтобы наши неквалифицированные действия вызвали профанацию его понятий", – говорится в заметке.

МММ, закриття, Мавроді
Заявление руководства МММ касательно закрытия проекта

Напомним, что Сергей Мавроди умер 26 марта в возрасте 62 лет, вероятно, от сердечного приступа. 31 марта его похоронили в закрытом гробу на Троекуровском кладбище в Москве.

Теги: Сергей Мавроди
Источник: 24 Канал
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