В МММ сделали заявление о дальнейшей судьбе проекта после смерти Мавроди

Проект МММ закрывается вследствие смерти основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди. Об этом заявила действующая администрация компании.

Соответствующее сообщение появилось на официальных сайтах представительств финансовой пирамиды во многих странах мира.

Читайте также: Умер Сергей Мавроди: что известно про основателя "МММ"

Как отмечают руководители МММ, после смерти лидера и идеологического вдохновителя Сергея Мавроди нет возможности и смысла, чтобы компания продолжала свою деятельность, поскольку нет уверенности, что удастся воплотить в жизнь все задуманное.

"Масштабность Сергея Мавроди беспрецедентна. Поэтому любые попытки продолжить работу Системы без него неизбежно терпят неудачу. Мы уважаем его неизмеримо и не можем позволить себе, чтобы наши неквалифицированные действия вызвали профанацию его понятий", – говорится в заметке.



Заявление руководства МММ касательно закрытия проекта

Напомним, что Сергей Мавроди умер 26 марта в возрасте 62 лет, вероятно, от сердечного приступа. 31 марта его похоронили в закрытом гробу на Троекуровском кладбище в Москве.