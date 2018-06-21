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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"В моих детей готов инвестировать брат": кто и сколько платит за образование чад нардепов

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Этими выходными украине прокатится волна выпускных школьных вечеров. Народным депутатам до их "выпускного" еще целых три недели – в июле они также отправятся на каникулы. Поэтому пока журналисты 24 канала решили расспросить у них про самое дорогое в прямом и переносном смысле – детей и деньги, которые они тратят на их образование.

– Мои дети ходят в обычную государственную школу. Средняя дочь и сын получили похвальные грамоты. А младшая дочь учится в первом классе, там оценок не ставят. Она приносила сердечки, улыбки и другие знаки отличия. Те кружки, в которых занимаются дети, они, обычно, стоят от 300 до 500 гривен в месяц. То есть это чуть больше тысячи гривен в месяц, учитывая, что детей несколько. И до 15 тысяч гривен в год, – рассказал нардеп от "Самопомочи" Егор Соболев.

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– У меня сын десятиклассник. Закончил этот учебный год неплохо – одна семерка, остальные все – восемь, девять, десять баллов. Он учится в государственной школе. Другой ребенок закончил первый класс и ходит в частную школу. Стоимость обучения отражена в декларации. У меня есть брат, который является дядей моим детям. Он сказал, что готов инвестировать средства в своих племянников, – сказала нардеп от "Самопомои" Татьяна Острикова.

– Старший сын давно закончил школу, еще до войны. Он уже учится на магистратуре. А младший – хорошо, с отличием. Он дополнительно ходит заниматься английским, с кружков – плавание и гандбол. Это не тысяча гривен за занятие. Мы же не в Киеве живем, а в Ужгороде. Там цены гораздо ниже, – отметил нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

– У меня двое сыновей. Старший сын в этом году закончил краинский гуманитарный лицей киевского университета имени Тараса Шевченко. А меньший закончил восьмой класс. Он учится в Кловском лицее. Я трачу достаточно большой процент семейного бюджета на обучение сыновей, – рассказал нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Автор: Эдуард Крижановский
Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Дети Образование Оппозиционный блок Народный фронт Самопомич Верховная Рада
Источник: 24 канал
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