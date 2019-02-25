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      В Молдове на выборах лидируют пророссийские социалисты: какие это может иметь последствия

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      В Молдове на выборах лидирует пророссийская Партия социалистов
      В Молдове на выборах лидирует пророссийская Партия социалистов / Фото из открытых источников

      В Молдове завершается подсчет голосов после парламентских выборов. По предварительным данным, лидирует пророссийская Партия социалистов, но для формирования правительства ей не хватает большинства. Между тем, благодаря одномандатным округам, больше всего депутатов будет иметь Демократическая партия.

      Центральная избирательная комиссия страны подсчитала уже более 97% голосов, пишет "Радио Свобода".

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      На выборах. состоявшихся 24 февраля, социалисты набирают 31,4% голосов. Эту партию возглавлял Игорь Додон перед тем, как стать президентом. Проевропейская коалиция ACUM получила 26% голосов и оказалась на втором месте.

      Третье место занимает Демократическая партия с 24% голосов от избирателей. Это обеспечивает ей 13 мест в парламенте. В то же время в одномандатных округах побеждает 21 кандидат от партии. Таким образом, демократы будут иметь треть мандатов.

      У консервативной популистской партии ШОР10% голосов избирателей. В ЦИК отмечают, что активность избирателей составила 49%.

      Как проходят парламентские выборы в Молдове?

      Согласно нынешней системе выборов в Молдове, за 101 место в парламенте борются 14 партий и 1 блок, а также 320 депутатов-одномандатников.

      Выборы проводятся по смешанной системе: 50 депутатов по партийным спискам и 51 – в одномандатных округах. До сих пор выборы в Молдове проходили только по партийным спискам.

      Чтобы попасть в парламент, партия должна набрать не менее 6% голосов, а блок – не менее 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший голосов больше, чем кто-либо другой, в один тур.

      Президент может распустить парламент и обьявить новые выборы, если новый парламент не сможет сформировать правящую коалицию в течение 45 дней после объявления результатов.

      Без вмешательств России, конечно, не обошлось. Так, спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что для влияния на результаты выборов Кремль пытался задействовать ряд инструментов.

      При этом представители и власти, и оппозиции заявляют о фальсификациях на спецучастках для избирателей мз неподконтрольного Кишиневу Приднестровья. Политические силы обвиняют в этом друг друга.

      Что об этом говорит Россия?

      В России предрекают новый Майдан в Молдове, если там социалисты победят на парламентских выборах. В этом Москва традиционно обвиняет Европу и США. В частности, секретарь Совбеза России Николай Патруше убежден, что запад может спровоцировать жителей страны на протесты.

      Отметим, президент Молдовы Игорь Додон пытается как можно теснее связать свое государство с Россией. Он говорит, что Молдова нуждается в хороших взаимоотношений с Россией на фоне неопределенности относительно будущего Евросоюза. Додон также заявляет, что Молдова не должна повторять ошибки Украины, выбирая путь проевропейской внешней политики.

      Конституционный суд Молдовы не раз отстранял пророссийского президента Додона от исполнения обязанностей. Теперь должность президента в стране вообще хотят отменить. Канду утверждает, что следующий состав парламента выступит за дальнейшее упрощение института президента страны вплоть до полного отказа от него.

      Российские СМИ распространяют единичные комментарии представителей власти РФ, однако пока они достаточно сдержанны. В частности, в Госдуме России говорят, что результаты парламентских выборов в Молдове – "ожидаемые". Однако у социалистов "не так много голосов, как этого хотелось".

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      Теги: Новости России Новости политики Молдова
      Источник: 24 Канал
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