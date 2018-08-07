В Молдове самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на стекле кабины пилотов
В Молдове самолет направлением Кишинев–Франкфурт вынужден был вернуться в аэропорт сразу после взлета, так как на стекле кабины пилотов обнаружили трещину.
Как сообщает Укринформ, самолет принадлежит молдавской авиакомпании "Air Moldova". Рейс он должен был совершить во вторник, 7 августа, утром.
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Отмечается, что самолет вернулся в аэропорт через нескольких минут после взлета. На его борту находились 130 пассажиров, им предоставят другой самолет, который в этот же день вылетит по упомянутому маршруту.
Источник: 24 Канал
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