В Молдове тысячи людей вышли на протесты из-за досрочных выборов: фото

В Кишиневе сторонники Демократической партии Молдовы вышли на протесты под здание парламента, чтобы не допустить проведения досрочных парламентских выборов. Люди требуют создания коалиции.

Здание усиленно охраняют спецназовцы и наряды жандармерии. По данным властей, на митинг пришло около трех тысяч человек, однако СМИ сообщают о 10 тысячах, передает "Укринформ".

Протесты в Молдове: фото tv8.md

Отмечается, что людей привозят на акцию автобусами даже из других городов.

Protest organizat de susținătorii Partidului Democrat din Moldova https://t.co/dJyESv5Liw — Gheorghe Zugravu (@ZugravuGheorghe) 7 червня 2019 р.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. На них победила пророссийская Партия социалистов – она получила 35 мандатов из 101 места в парламенте страны, Демократическая партия – 30 мандатов, оппозиционный блок Acum – 26, партия Шор – 7, независимые кандидаты – 3.

Президент Молдовы может распустить парламент и назначить новые выборы, если новый парламент не сможет сформировать правящую коалицию в течение 45 дней после объявления результатов. Коалиция до сих пор не сформирована.

Заметим, что эти выборы имели судьбоносное значение. Страна переживает острый экономический кризис, в ней продолжается жесткое противостояние между пророссийским президентом Игорем Додоном, который до того, как занять нынешнюю высокую должность, возглавлял Партию социалистов, и ориентированным на Запад парламентом.