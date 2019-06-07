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      В Молдове тысячи людей вышли на протесты из-за досрочных выборов: фото

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      Протесты в Молдове
      Протесты в Молдове / tv8.md

      В Кишиневе сторонники Демократической партии Молдовы вышли на протесты под здание парламента, чтобы не допустить проведения досрочных парламентских выборов. Люди требуют создания коалиции.

      Здание усиленно охраняют спецназовцы и наряды жандармерии. По данным властей, на митинг пришло около трех тысяч человек, однако СМИ сообщают о 10 тысячах, передает "Укринформ".

      Протесты в Молдове: фото tv8.md

      Отмечается, что людей привозят на акцию автобусами даже из других городов.

       

      Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. На них победила пророссийская Партия социалистов – она получила 35 мандатов из 101 места в парламенте страны, Демократическая партия – 30 мандатов, оппозиционный блок Acum – 26, партия Шор – 7, независимые кандидаты – 3.

      Президент Молдовы может распустить парламент и назначить новые выборы, если новый парламент не сможет сформировать правящую коалицию в течение 45 дней после объявления результатов. Коалиция до сих пор не сформирована.

      Заметим, что эти выборы имели судьбоносное значение. Страна переживает острый экономический кризис, в ней продолжается жесткое противостояние между пророссийским президентом Игорем Додоном, который до того, как занять нынешнюю высокую должность, возглавлял Партию социалистов, и ориентированным на Запад парламентом.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Протесты Молдова
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