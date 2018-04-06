В МОН до сих пор не знают, по каким правилам будут принимать детей в школу

Норма законопроекта относительно зачисления детей в начальную школу по месту жительства еще обсуждается экспертным и общественным сообществом. Как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, именно такая норма является практикой многих цивилизованных стран.

Об этом сказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Укринформ.

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Сейчас идет экспертное и общественное обсуждение этого проекта, ведь он вытекает из практики, которая есть во многих цивилизованных странах, когда ребенок в начальной школе учится ближе к месту проживания,

– отметила Лилия Гриневич.

Кроме этого, министр образования и науки Украины сообщила, что сейчас происходит сотрудничество с офисом Уполномоченного по правам человека, чтобы уменьшить количество справок и бюрократических требований.

В МОН отмечают, что в законе об образовании четко сказано: начальная школа одинакова для всех и должна быть как можно ближе к месту жительства. Однако, если в школе остаются свободные места, то с четкими и прозрачными критериями туда могут зачислить детей из других районов.

Гриневич отметила, что такая норма появилась в документе из-за того, что многим гражданам "опостылело, когда они приходят в первый класс и их заставляют платить какие-то взятки, потому что кто-то по звонку или по взятке устраивает своего ребенка в какую-то школу".

"Родители видят школу из своего окна и не могут устроить туда ребенка, потому что те, кто смогли устроиться там за взятку или по звонку, могли это сделать. Поэтому мы хотим решить эту ситуацию по справедливым, очень четким, прозрачным правилам", – подчеркнула Гриневич.

Напомним, недавно в МОН обнародовали информацию о том, сколько мест для приема по госзаказу сможет выделить каждое высшее учебное заведение, которое находится в подчинении Министерства образования и науки. В целом в документе собрана информация о 161 учебном заведении на территории Украины. Речь идет как о бакалавриате, так и магистратуре.