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В МОН требуют объяснений от ректора Сумского вуза, отправившего студентов в аннексированный Крым

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Гриневич считает недопустимой ситуацию, когда студентов направляют на практику в оккупированный Крым
Гриневич считает недопустимой ситуацию, когда студентов направляют на практику в оккупированный Крым / politeka.net

В Министерстве образования и науки Украины считают недопустимым случай с направлением студентов Сумского педагогического университета на практику в Крым.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает Укринформ.

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Мы считаем, что любые санкционированные учебными заведениями поездки в оккупированный Крым абсолютно недопустимыми. Поскольку это территория, оккупированная РФ, является агрессором, которая сегодня ведет российско-украинскую войну. И если мы официальные поездки или официальные делегации направляем в Крым, то это не что иное, как признание этой ситуации и сомнение в ее незаконности. А она действительно незаконна,
– отметила руководительница МОН.

Кроме этого, Гриневич добавила, если вуз сознательно выбрал проведение практических занятий для студентов именно в Крыму, хотя мог провести их и в Карпатах, то к лицам, которые приняли такое решение, будут приняты соответствующие административные меры.

Сейчас МОН ожидает объяснений от ректора вуза.

Напомним, недавно стало известно, что группу студентов 1-3 курсов, которые учатся на специалистов в туристической отрасли в Сумском педагогическом университете, отправили проходить практику на территорию оккупированного Крыма.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство образования и науки Украины Аннексия Крыма студенты Сумы
Источник: 24 Канал
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