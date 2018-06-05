В МОН заявили о переговорах с венгерской общиной по языковой норме закона "Об образовании"

Министерство образования и науки Украины начало переговоры с венгерской общиной, которая проживает в Украине, по разработке гостовстандартов и типовых программ для учащихся школ.

5 июня состоялась первая встреча представителей министерства с венгерской общиной, информирует пресс-центр МОН.

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Я очень рада, что сегодня мы смогли таки собраться и конструктивно поговорить обо всех необходимых для наших детей решениях. Это демонстрирует, что мы все же способны продуктивно сотрудничать и приходить к общим решениям, которые необходимы для обеспечения прав наших детей и развития всего нашего государства и национальных общин частности,

– отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

В ведомстве добавляют, что ключевой темой разговора стали: уточнение позиций относительно плана имплементации статьи 7 закона Об образовании, совершенствование методик для изучения украинского языка, разработке новых стандартов и учебников, что должны сделать в рамках переходного периода к полноценной имплементации языковой статьи.

Нардеп Василий Брензович, который является представителем венгерской общины в Верховной Раде Украины, считает правильным с педагогической точки зрения пролангацию языковой статьи реформы до 2023 года.

"Впрочем, для нас также важно, что именно будет происходить в этот переходный период и насколько качественно он будет организован", – отметил политик.

Кроме этого, во время встречи подняли также вопрос печати качественно новых учебников.

"В Венгрии больше специалистов, которые могут работать над учебниками на венгерском языке. Там уже есть разработанные материалы, которые можно использовать для обучения наших детей. И мы хотели бы иметь возможность использовать качественные материалы и в школах, где учатся дети венгерской общины. Те книги, что сегодня печатаются за государственный счет, к сожалению, не высокого качества", – заявила председатель Закарпатского венгерскоязычного педагогического общества Илдика Орос.

Министр Лилия Гриневич ответила, что для МОН важно, чтобы все учебники, по которым учатся дети в школах Украины, были адаптированы к реалиям государства.

Напомним, 19 января Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО–Украина на уровне министров обороны. Впоследствии 9 февраля Будапешт заблокировал министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Добавим, что в конце мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто впервые публично похвалил инициативу украинской власти по имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании", из-за который между странами продолжается острый конфликт.