20:19
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда "Идриска" потратила миллионы гривен обманутых туристов: расследование о туроператорах
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

В МОН заявили о переговорах с венгерской общиной по языковой норме закона "Об образовании"

33 Читати новину українською
Гриневич встретилась с представителями венгерской общины для решения конфликтных моментов
Гриневич встретилась с представителями венгерской общины для решения конфликтных моментов / antikor.com.ua

Министерство образования и науки Украины начало переговоры с венгерской общиной, которая проживает в Украине, по разработке гостовстандартов и типовых программ для учащихся школ.

5 июня состоялась первая встреча представителей министерства с венгерской общиной, информирует пресс-центр МОН.

Читайте также: Лучшие университеты Украины: обнародовали ТОП-200 вузов

Я очень рада, что сегодня мы смогли таки собраться и конструктивно поговорить обо всех необходимых для наших детей решениях. Это демонстрирует, что мы все же способны продуктивно сотрудничать и приходить к общим решениям, которые необходимы для обеспечения прав наших детей и развития всего нашего государства и национальных общин частности,
– отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

В ведомстве добавляют, что ключевой темой разговора стали: уточнение позиций относительно плана имплементации статьи 7 закона Об образовании, совершенствование методик для изучения украинского языка, разработке новых стандартов и учебников, что должны сделать в рамках переходного периода к полноценной имплементации языковой статьи.

Нардеп Василий Брензович, который является представителем венгерской общины в Верховной Раде Украины, считает правильным с педагогической точки зрения пролангацию языковой статьи реформы до 2023 года.

"Впрочем, для нас также важно, что именно будет происходить в этот переходный период и насколько качественно он будет организован", – отметил политик.

Кроме этого, во время встречи подняли также вопрос печати качественно новых учебников.

"В Венгрии больше специалистов, которые могут работать над учебниками на венгерском языке. Там уже есть разработанные материалы, которые можно использовать для обучения наших детей. И мы хотели бы иметь возможность использовать качественные материалы и в школах, где учатся дети венгерской общины. Те книги, что сегодня печатаются за государственный счет, к сожалению, не высокого качества", – заявила председатель Закарпатского венгерскоязычного педагогического общества Илдика Орос.

Министр Лилия Гриневич ответила, что для МОН важно, чтобы все учебники, по которым учатся дети в школах Украины, были адаптированы к реалиям государства.

Напомним, 19 января Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО–Украина на уровне министров обороны. Впоследствии 9 февраля Будапешт заблокировал министерское заседание НАТО. Венгерская власть объяснила, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.
Добавим, что в конце мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто впервые публично похвалил инициативу украинской власти по имплементации "языковой статьи" закона "Об образовании", из-за который между странами продолжается острый конфликт.

Теги: Новости Украины Новости политики Венгрия Кабинет Министров Украины Министерство образования и науки Украины Реформа образования Образование
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 5 июня: доллар и евро пошли вверх
сегодня, 19:40 Наличный курс валют 5 июня: доллар и евро пошли вверх
71
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
сегодня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
191
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук