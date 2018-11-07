В Монако суд предъявил обвинения российскому миллиардеру Рыболовлеву

В Монако суд предъявил российскому олигарху Дмитрию Рыболовлеву обвинения. Об этом сообщает изданию Nice Matin со ссылкой на Генпрокуратуру княжества.

Отмечается, что Рыболовлева освободили из-под стражи, оставив под судебным надзором.

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Кроме того, обвинения предъявили адвокату Татьяне Бершеде, а также жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино.

Напомним, Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем футбольного клуба "Монако", задержан и заключен под стражу 6 ноября. В доме 51-летнего бизнесмена был проведен обыск. По данным СМИ, его подозревают в коррупции и торговле влиянием в связи с его судебным делом с арт-дилером Ивом Бувье. Бизнесмен якобы подозревается в попытках повлиять на суд с целью преследования Бувье.

Рыболовлев приобрел "Монако" в декабре 2011 года. За 2,5 года он инвестировал в клуб 325 миллионов евро, при этом, как отмечает nrc.nl, УЕФА и раньше считала источники финансирования клуба сомнительными. "Монегаски" стали чемпионами Франции в сезоне 2016/2017.