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      В морском порту "Черноморск" Госэкоинспекция в очередной раз удерживает судно

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      Порт "Черноморск"
      Порт "Черноморск"

      В морском порту "Черноморск" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды.

      Об этом сообщила исполнительный директор Общественного союза "Ассоциация морских агентств Украины" (АМАУ) Ксения Настольная. Об этом говорится на сайте "Порты Украины".

      2 февраля в процессе загрузки судна Hanseatic Eagle (флаг – Сингапур) в порту "Черноморск" к борту прибыли представители Госэкоинспекции в сопровождении эколога ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). Руководствуясь действующим законодательством Украины, капитан судна дальше трапа их не пропустил. Экологи взяли пробы воды из акватории порта возле борта судна и покинули его. Через два дня представители экоинспекции в сопровождении эколога ГП "АМПУ" вернулись на борт судна Hanseatic Eagle и предъявили капитану письмо о якобы загрязнении акватории порта судном. Капитан письмо не принял, документы не подписывал до проведения инспекции, ссылаясь на нормы действующего законодательства, экологов не допустил.

      В ответ на действия капитана Госэкоинспекция составила административный протокол о недопущении инспекторов к осмотру судна. 5 февраля службе капитана морского порта "Черноморск" и морскому агенту было предоставлено решение Госэкоинспекции о задержании судна на основании статьи 91 Кодекса торгового мореплавания Украины.

      "Судно простаивает в порту уже трое суток. При этом на сегодня ни капитан судна, ни морской агент не получили от экоинспекции протокол, уплата штрафа за которым (а это всего около 800 грн) позволила бы выпустить судно. В этом случае Госэкоинспекция действует с превышением служебных полномочий, и мы в очередной раз призываем капитанов морских портов и представителей ГП "АМПУ" не идти на поводу у экоинспекции и не способствовать незаконному задержанию судов", – подчеркнула Настольная.

      В 2018 году чиновники Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря в Одессе активизировали проверки портовых операторов и судов. Так, 30 января Госэкоинспекцией был составлен админпротокол о том, что 24 января ООО "Бруклин-Киев" проводило нагрузки зерновых грузов на судно без согласования технологии нагрузки этого вида груза с морской экологической инспекцией. А это, по мнению инспекции, является нарушением требований по охране территориальных внутренних морских вод от загрязнения.

      7 февраля соучредитель RISOIL S.A. Шота Хаджишвили сообщил о том, что в морском порту "Черноморcк" чиновники Госэкоинспекции выписали ООО "Рисойл Терминал" штраф якобы за несоблюдение технологии нагрузки: "Судно завершило нагрузки, и сотрудники экоинспекции пришли делать радиационный контроль. Все грузовые операции велись силами ГП (ГП "Морской торговый порт "Черноморск" – прим.), и РТК (рабочая технологическая карта – прим.) в ГП есть. Однако, экоинспекция выписала штраф на "Рисойл Терминал", который благополучно был оплачен. Тем самым избежали простоя балкера и получили возможность встретиться в суде с конторой, чиновники которой думают, что они самые умные".

      В октябре представители Госэкоинспекции неоднократно пытались сделать неправомерный отбор проб изолированного балласта на судне Navios Coral (флаг – Панама) в Николаевском морском порту и морском порту "Черноморск", в результате чего судовладелец понес убытки из-за простоя судна.

      Наибольший же общественный резонанс получили проверки Госэкоинспекцией ПАО "Одесский припортовый завод", в результате которых в морском порту "Южный" в течение двух недель были задержаны семь судов с грузом аммиака. Представители инспекции отказывали в осуществлении экологического/радиологического документального контроля груза за нарушения, якобы допущенные при нагрузке со стороны ОПЗ. При этом претензии к самому грузу или судам объявлены были.

      В 2019 году, несмотря на изменения в законодательстве, которые вступили в силу в прошлом году, отсутствие в экоинспекторов полномочий досматривать суда, самостоятельно подниматься на борт, неправомерные задержания судов в морпортах Украины продолжились: в морском порту "Черноморск" во время рождественских праздников инспекторы Госэкоинспекции попытались задержать три судна якобы за загрязнение окружающей среды.

      По оценкам директора "Трансшип-сервиса" Ивана Ниякого, прямые потери компании от противостояния с экологами-коррупционерами за последние восемь лет составили $3 млн.

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      Теги: Новости Украины Экология Чорное море
      Источник: 24 Канал
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