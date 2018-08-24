В Московском патриархате остро отреагировали на слова Порошенко о церкви во время парада

Президент Украины Петр Порошенко во время военного парада ко Дню Независимости заявил о желании положить конец зависимости украинского православного сообщества от российской церкви. На эти слова критически отреагировал представитель Московского патриархата.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: мы имеем твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы полны решимости положить конец неканоническому пребыванию весомой части нашей православной общины в зависимости от русской церкви", – сказал Порошенко.

Также президент подчеркнул, что указанная церковь "освящает гибридную войну Путина против Украины, день и ночь молится и за российскую власть, и за русскую армию". На это отреагировал заместитель председателя синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов: он назвал слова Порошенко попыткой удержать власть.

Единая митрополия, а затем самостоятельная, автокефальная церковь всея Руси объединяет все народы, которые ведут свою родословную от Днепровской крещальной купели святого Владимира, уже 1030 лет. За это время много менялось мирских правителей, то враждовали, то объединялись друг с другом... А единственная церковь стояла, стоит и стоять будет,

– прокомментировал выступление Порошенко протоиерей Николай Балашов (РПЦ).