В Москве были убеждены, что никто не обнаружит следы яда Скрипаля, – разработчик "Новичка"

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании отравили нервно-паралитическим газом "Новичок". Разработали его еще в СССР, а с того времени его могла использовать только Россия.

Об этом заявил ученый Уилл Мирзаянов в интервью "Голосу Америки". Он в свое время и занимался разработкой химического оружия в СССР, в том числе и созданием "Новичка". Его формулу он опубликовал в 2008 году в своей книге State Secrets: An insider's Chronicle of the Russian Chemical Weapons Program Secrets. А о наличии в России соответствующих химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия он заявил еще в 1992 году.

При этом на упреки российских политиков, что британцы сами могли разработать соответствующий нервно-паралитический газ, ученый заявил, что это чушь

"Англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге. Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец. Так что опытные образцы могли быть у многих стран, но производство было налажено лишь в СССР и России", – заявил Уилл Мирзаянов.

Он также добавил, что в случае со Скрипалем был использован именно "Новичок"

"Усовершенствовать, разумеется, могли, но "скелет" препарата остается неизменным. "Новичок" отличается от всех без исключения нервно-паралитический газов тем, что в его основе содержится связь фосфора и азота. Все другие ядовитые вещества такой связи не имеют, так что "Новичок" представляет собой принципиально новый класс соединений", – рассказал ученый.

При том, что о наличии соответствующего химического оружия в России стало известно еще в 1992 году, "Новичок" так и не внесли в список официально запрещенных химических соединений. Ведь это может сделать только Организация по запрещению химического оружия. Именно из-за отсутствия "Новичка" среди запрещенных, Россия обвиняет Великобританию в несоблюдении требований Конвенции по запрещению химического оружия.

Также из-за того, что "Новичок" официально не запрещен, в России надеялись, что его следы не найдут в "деле Скрипаля". Следовательно над бывшим разведчиком совершили демонстративную расправу.

Это действительно демонстративная расправа, но на мой взгляд, в Москве были уверены, что следы вещества никто не обнаружит. Этого "препарата" официально не существует, он не упоминается ни в одном из списков Организации по запрещению химического оружия. Почти 30 лет никто не занимался его разработкой. Для меня очевидно, что в Москве рассчитывали на то, что их никто не поймает,

– убежден Уилл Мирзаянов.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.



12 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В тот же день Мэй в ультимативной форме потребовала от Москвы до конца 13 марта объяснений в связи с инцидентом. Между тем глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.