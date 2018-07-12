В Москве нашли английского болельщика, который исчез неделю назад

Посольство Великобритании проинформировано о местонахождении британского футбольного болельщика Дугласа Мортона, который потерялся по дороге из Самары в Москву.

Сообщается, что болельщик находился в одном из московских отелей.

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"Об установлении местонахождения иностранного гражданина проинформировано посольство Великобритании", – отмечается в сообщении МВД России, пишет Р-спорт.

Ранее в четверг представитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры сообщил, что пропавший болельщик сборной Англии прибыл 11 июля на Казанский вокзал Москвы на поезде из Самары.

Родственники британского болельщика, который приехал на Чемпионат мира по футболу в Россию, ранее заявляли, что он исчез и с прошлой недели не подавал о себе вестей.