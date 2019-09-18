В Москве патрульный застрелил полицейского и тяжело ранил другого во время перестрелки в метро

В Москве на станции метро "Рязанский проспект" произошла перестрелка. В результате стрельбы один полицейский погиб на месте, еще один получил тяжелое ранение.

Как говорится в официальном заявлении московского ГУ МВД "в ходе задержания сотрудника ППСП, последним были произведены выстрелы из огнестрельного оружия, в результате которых один сотрудник был тяжело ранен и скончался на месте, второй госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Стрелок был задержан на месте события".

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Российские СМИ сообщают, что сотрудника патрульно-постовой службы полиции пытались задержать сотрудники отдела собственной безопасности при получении взятки в размере 2 тысяч рублей от одного из мигрантов. При этом различаются данные о месте стрельбы. В одних СМИ есть информация о том, что она произошла вблизи станции метро "Рязанский проспект". Однако есть и новости о том, что стрелок застрелил одного полицейского на платформе метро, ​​а второго – на эскалаторе.

Имена погибшего и стрелка официально не сообщаются. Как и состояние второго полицейского, которого госпитализировали. При этом есть информация, что стрельбу начал 35-летний прапорщик Алексей Смирнов. В перестрелке погиб 39-летний Максим Веялко. Второй полицейский – 41-летний Алексей Лимонов.