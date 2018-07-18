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В Москве правоохранители задержали двух человек, которые раздавали листовки в поддержку Сенцова

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В Москве полиция задержала двух активистов, которые раздавали листовки про Сенцова
В Москве полиция задержала двух активистов, которые раздавали листовки про Сенцова / фото из открытых источников

В Москве на Чистопрудном бульваре задержали сотрудницу штаба российского оппозиционера Дмитрия Гудкова, Алину Данилину, и экс-кандидата в муниципальные депутаты Михаила Кривдюка за раздачу листовок в поддержку режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку в российской колонии.

Об этом со ссылкой на сотрудницу штаба Гудкова Анну Ветрову, информирует ОВД-Инфо.

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По ее словам, сотрудники полиции не сказали, куда собирались везти задержанных. Ответили только: "Покатаем по Москве". На вопрос об основаниях задержания сотрудники отвечали: "Откуда мы знаем, что вы раздаете? Поясним потом".

Впоследствии появилась информация о том, что задержанных пересадили из автозака в полицейскую машину и увезли в отдел полиции Басманного района,

По состоянию на 21:20, обоих задержанных отпустили из отдела без протоколов. По словам Данилиной, в отделении с ними провели беседу.

Теги: Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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