В аэропорту Москвы вспыхнул пассажирский самолет, СМИ сообщают о многих жертвах
В московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, на борту находились 78 человек. Российские СМИ сообщают, что 10 человек погибли и свыше 10 пострадали.
Пассажирский самолет вылетел из "Шереметьево" в Мурманск. Через некоторое время он начал совершать аварийную посадку, во время которой загорелся, пишет "ТАСС".
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Причины возгорания
Из московского аэропорта самолет вылетел около 18:00. После того, как сделал несколько кругов над областью, резко пошел на снижение. Источники издания сообщают, что пожар возник в двигателе самолета. Другая версия возгорания – в самолет попала молния.
Издание "РИА Новости" сообщает, что предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. К горящему самолету направили 10 машин скорой помощи. Telegram-канал Mash информирует, что причиной возгорания стала пробоина в топливном баке.
Причина пожара: во время экстренной посадки борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно самолет загорелся,
– говорится в сообщении.
Очевидцы также сообщают, что огонь охватил самолет полностью, а люди пытались из него выбраться на ходу. На опубликованных в соцсетях видео видно, как пассажиры бегут по посадочной полосе.
Позже спасатели сообщили, что пожар ликвидировали. Пользователи соцсетей публикуют фото из аэропорта: на них огня уже не видно, только черный дым.
Жертвы и пострадавшие
Российские СМИ сообщают разное количество вероятных жертв и пострадавших. Агентство городских новостей "Москва" сообщает, что во время пожара погибли по меньшей мере 10 человек. Издание Baza пишет, что жертв 12, А "ТАСС" сейчас сообщает об одном погибшем.
Телеграм-канал Mash пишет, что, по предварительным данным, в экстренные службы поступила информация о десяти погибших и одном пострадавшем.
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