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      В аэропорту Москвы вспыхнул пассажирский самолет, СМИ сообщают о многих жертвах

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      В Москве при посадке загорелся пассажирский самолет
      В Москве при посадке загорелся пассажирский самолет / Фото из соцсетей

      В московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, на борту находились 78 человек. Российские СМИ сообщают, что 10 человек погибли и свыше 10 пострадали.

      Пассажирский самолет вылетел из "Шереметьево" в Мурманск. Через некоторое время он начал совершать аварийную посадку, во время которой загорелся, пишет "ТАСС".

      Читайте также: Самолет с более 140 пассажирами на борту съехал в реку в США: фото

      Причины возгорания

      Из московского аэропорта самолет вылетел около 18:00. После того, как сделал несколько кругов над областью, резко пошел на снижение. Источники издания сообщают, что пожар возник в двигателе самолета. Другая версия возгорания – в самолет попала молния.

      Издание "РИА Новости" сообщает, что предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования. К горящему самолету направили 10 машин скорой помощи. Telegram-канал Mash информирует, что причиной возгорания стала пробоина в топливном баке.

      Причина пожара: во время экстренной посадки борт развернуло, из-за этого повредились шасси. Они пробили топливные баки, и почти мгновенно самолет загорелся,
      – говорится в сообщении.

      Очевидцы также сообщают, что огонь охватил самолет полностью, а люди пытались из него выбраться на ходу. На опубликованных в соцсетях видео видно, как пассажиры бегут по посадочной полосе.

      Позже спасатели сообщили, что пожар ликвидировали. Пользователи соцсетей публикуют фото из аэропорта: на них огня уже не видно, только черный дым.

      Жертвы и пострадавшие

      Российские СМИ сообщают разное количество вероятных жертв и пострадавших. Агентство городских новостей "Москва" сообщает, что во время пожара погибли по меньшей мере 10 человек. Издание Baza пишет, что жертв 12, А "ТАСС" сейчас сообщает об одном погибшем.

      Телеграм-канал Mash пишет, что, по предварительным данным, в экстренные службы поступила информация о десяти погибших и одном пострадавшем.

      Новость дополняется...

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