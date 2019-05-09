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      В Москве прошел парад ко Дню Победы с серпами, молотами, танками и Путиным: фото

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      В Москве в параде ко Дню победы приняли участие свыше 13 тысяч военнослужащих и колонны военной техники. За всем действом наблюдали снайперы.

      Во время парада показали российские танки Т-14 "Армата", зенитные ракетные системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", боевые машины поддержки танков "Терминатор" и другую технику, сообщают российские СМИ.

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      Кроме того, над Красной площадью должна пролететь стратегическая авиация Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, фронтовые бомбардировщики Су-24СМ и Су-34, вертолеты Ми-28Н, Ка-52, Ми-24 и другая техника. Однако воздушную часть парада отменили из-за неблагоприятных погодных условий.


      Ленин на параде в Москве/ Getty images

      ​За всем действом сверху уже традиционно наблюдали снайперы.

      Колонны техники на параде в Москве/ Getty images

      Не обошлось и без неоднозначных заявлений главы Кремля Владимира Путина. Перед парадом он назвал Киев "древним русским городом".

      Владимир Путин напомнил о "древних русских городах" – Киеве и Новгороде, которые также внесли неоценимый вклад в разгром фашизма,
      – пишут российские издания.

      При этом Путин заявил, что в ряде государств "искажают правду о войне". Отметим, в 2010 году Путин заявлял, что Россия победила бы во Второй мировой, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

      Мифы о Великой Отечественной войне и 9 мая: видео

      Отметим, в 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

      Смотрите видео корреспондента 24 канала, как в России готовились к параду:

       

       

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      Теги: Новости политики 9 мая День Победы Владимир Путин Новости России Москва Фотоновости
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