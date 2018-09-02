В Москве прошли митинги против пенсионной реформы, на которых почтили память Захарченко

В Москве в воскресенье, 2 сентября, прошли два митинга против пенсионной реформы, организованные КПРФ и "Справедливой Россией".

Об этом сообщает "Дождь".

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По данным "Белого счетчика" на проспекте Сахарова КПРФ собрала около 9 тысяч участников акции. По данным полиции, там присутствовало около 6тысяч человек.

"Участники митинга почтили минутой молчания память убитого главу самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко", – пишут СМИ.

Участники пришли на митинг с красными флагами и плакатами "Нет пенсионному геноциду", "Пенсионеры не должны платить за ошибки чиновников", "55 лет и ни минутой больше!", "Вся власть – рабочим".

На Суворовской площади состоялся митинг "Справедливой России". По оценке МВД, в нем приняли участие около 1,5 тысячи человек.

Напомним, 19 июля Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект о повышении пенсионного возраста для россиян.



В разгар Чемпионата мира по футболу 2018 правительство России объявило о решении постепенно повысить пенсионный возраст – с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. После этого в стране происходили акции протеста, организованные преимущественно представителями оппозиции, которые из-за проведения ЧМ даже запрещали.