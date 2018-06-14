В Москве возле стадиона, где состоялось открытие ЧМ-2018, вывесили баннер в поддержку Сенцова

В день старта Чемпионата мира по футболу, 14 июня, в Москве вывесили плакат в поддержку узника Кремля Олега Сенцова.

Об этом сообщил российский оппозиционер и основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский в своем Twitter.

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Огромный баннер вывесили возле стадиона "Лужники" в Москве. Именно на этом стадионе состоялась церемония открытия чемпионата.

В день открытия Чемпионата мира по футболу у "Лужников" появился плакат в поддержку Олега Сенцова. Акцию провело московское отделение "Открытой России", – написал Ходорковский.