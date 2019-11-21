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      В Москве вспыхнул большой пожар, который никак не могут потушить: фото и видео

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      Пожар в Москве возле МКАД / Кадр из видео

      В Новой Москве возле кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 21 ноября вспыхнул крупный пожар в деревянном жилом доме в поселении Мосрентген. Площадь пожара – 1000 квадратных метров и ее никак не удается потушить.

      С пламенем борются несколько пожарных расчетов и вертолет, сообщили в МЧС Москвы. По данным российских телеграмм-каналов причина того, что пожар не удается потушить – неисправные гидранты.

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      Жильцы дома чудом успели выбежать на улицу, а двухэтажный дом очень быстро сгорел. Огонь перекинулся на кровлю соседнего дома. Поэтому соседям погорельцев тоже пришлось спасаться бегством из своего дома.

      По словам жителей, все успели выйти из домов до того, как пламя охватило все комнаты. Пострадавших пока нет, но люди опасаются, что огонь по крышам перекинется на другие дома.

      Смотрите видео пожара в Москве:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Пожар Москва
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