В Москве ввели пропускной режим: образовались очереди в метро и пробки на дорогах – фото, видео

Российские силовики проверяют всех на въезде в Москву / ТАСС

В Москве с 15 апреля заработал так называемый пропускной режим. Для проезда на любом виде транспорта нужно оформить электронный пропуск. Из-за этого на въезде в российскую столицу образовались пробки, а при входе в метро люди стоят в очередях.