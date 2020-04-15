В Москве ввели пропускной режим: образовались очереди в метро и пробки на дорогах – фото, видео
В Москве с 15 апреля заработал так называемый пропускной режим. Для проезда на любом виде транспорта нужно оформить электронный пропуск. Из-за этого на въезде в российскую столицу образовались пробки, а при входе в метро люди стоят в очередях.
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил руководство полиции организовать работу таким образом, чтобы проверки не приводили к массовому скоплению людей. Об этом он написал в своем твиттере.
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Какова ситуация с пробками на въезд в Москву
- Сообщения об осложнении движения на въезде в российскую столицу появились еще утром. Самая тяжелая ситуация была на востоке вблизи Люберцев и Балашихи, а также на юге на Варшавском шоссе и Липецкой улице.
- Пробки на въезд в город появились и на других магистралях: на Каширском, Можайском, Щелковском, Ярославском шоссе, на улице Свободы, проспекте Жукова.
- Внутри Москвы пробок почти нет.
Российская полиция проверяет всех людей, въезжающих в Москву/ Фото ТАСС, РИА Новости
Очереди на входе в метро
- Очереди образовались и на входах в метро, поскольку полицейские проверяют пропуск у каждого, кто входит на станцию.
- На фото видно, что дистанции в 1,5 метра не придерживается почти никто.
Скопление людей в метро в Москве / Фото из соцсетей
Что известно о системе пропусков, которую ввела российская власть
- С 15 апреля электронные пропуска обязаны иметь все автомобилисты, которые въезжают в Москву из других регионов.
- Пропуск нужен для проезда на метро или другом городском транспорте.
- Без пропусков разрешается передвигаться только пешком и по крайней необходимости – в ближайший магазин, вынести мусор, выгулять собаку.
- Автовладельцев без пропуска будут штрафовать за проезд под каждой дорожной камерой видеонаблюдения.
Обратите внимание! Организация "Роскомсвобода", которая следит за свободой интернета в России, назвала новую систему цифровых пропусков инструментом "гонки за слежкой", а опубликованную карту – "цифровым нарушением гражданских прав". Хоть Москва и обещает удалить все данные после снятия карантина, впрочем, эксперты опасаются, что эти меры могут остаться и после того, как пандемия коронавируса закончится.
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