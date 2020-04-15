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      В Москве ввели пропускной режим: образовались очереди в метро и пробки на дорогах – фото, видео

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      Российские силовики проверяют всех на въезде в Москву / ТАСС

      В Москве с 15 апреля заработал так называемый пропускной режим. Для проезда на любом виде транспорта нужно оформить электронный пропуск. Из-за этого на въезде в российскую столицу образовались пробки, а при входе в метро люди стоят в очередях.

      Мэр Москвы Сергей Собянин попросил руководство полиции организовать работу таким образом, чтобы проверки не приводили к массовому скоплению людей. Об этом он написал в своем твиттере.

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      Какова ситуация с пробками на въезд в Москву

      • Сообщения об осложнении движения на въезде в российскую столицу появились еще утром. Самая тяжелая ситуация была на востоке вблизи Люберцев и Балашихи, а также на юге на Варшавском шоссе и Липецкой улице.
      • Пробки на въезд в город появились и на других магистралях: на Каширском, Можайском, Щелковском, Ярославском шоссе, на улице Свободы, проспекте Жукова.
      • Внутри Москвы пробок почти нет.

      Российская полиция проверяет всех людей, въезжающих в Москву/ Фото ТАСС, РИА Новости

       

      Очереди на входе в метро

      • Очереди образовались и на входах в метро, поскольку полицейские проверяют пропуск у каждого, кто входит на станцию.
      • На фото видно, что дистанции в 1,5 метра не придерживается почти никто.

      Скопление людей в метро в Москве / Фото из соцсетей

       

       

      Что известно о системе пропусков, которую ввела российская власть

      • С 15 апреля электронные пропуска обязаны иметь все автомобилисты, которые въезжают в Москву из других регионов.
      • Пропуск нужен для проезда на метро или другом городском транспорте.
      • Без пропусков разрешается передвигаться только пешком и по крайней необходимости – в ближайший магазин, вынести мусор, выгулять собаку.
      • Автовладельцев без пропуска будут штрафовать за проезд под каждой дорожной камерой видеонаблюдения.

      Обратите внимание! Организация "Роскомсвобода", которая следит за свободой интернета в России, назвала новую систему цифровых пропусков инструментом "гонки за слежкой", а опубликованную карту – "цифровым нарушением гражданских прав". Хоть Москва и обещает удалить все данные после снятия карантина, впрочем, эксперты опасаются, что эти меры могут остаться и после того, как пандемия коронавируса закончится.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России Метро Пробки Москва
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