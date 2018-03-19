В Москве вышли на протест несогласные с победой Путина на выборах президента

В понедельник, 19 марта, в Москве на Суворовской площади прошел митинг "За честные выборы". Участниками акции стали около 500 человек.

Об этом в Twitter сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Отметим, что выборы президента прошли в России 18 марта и по результатам подсчета 99,81% голосов победил действующий глава РФ Владимир Путин.

"Участники митинга заявили о непризнании итогов прошедших выборов президента и необходимости коренного реформирования законодательства о выборах. Также участники митинга заявили о необходимости укреплять коалицию лево-патриотических сил, которая сформировалась вокруг Павла Грудинина", – написал Удальцов.

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Сейчас в Москве проходит митинг "За честные выборы". На Суворовской площади собрались около 500 человек - представители Левого Фронта, КПРФ, Объединенной Коммунистической Партии, РРП, партии Рот Фронт. pic.twitter.com/S6ARsLOZ1F — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 19 березня 2018 р.

Участники митинга заявили о непризнании итогов прошедших выборов президента и необходимости коренного реформирования законодательства о выборах, также участники митинга заявили о необходимости укреплять коалицию лево-патриотических сил,которая сформировалась возле Павла Грудинина pic.twitter.com/VOvMZ6aMW0 — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 19 березня 2018 р.

Он добавил, что митинг охраняло большое количество силовиков.

Организаторами акции выступили представители "Левого фронта", КПРФ, "Объединенной Коммунистической Партии", РРП, партии "Рот Фронт".

Митинг охраняет большое количество полицейских. Пока серьёзных нарушений не зафиксировано pic.twitter.com/NP9u3W7ULj — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 19 березня 2018 р.

К слову, Европейский союз заявил непризнание проведения Россией выборов президента 18 марта на территории аннексированного Крыма.