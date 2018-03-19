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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

В Москве вышли на протест несогласные с победой Путина на выборах президента

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Митинг в Москве
Митинг в Москве "За честные выборы" / Фото из соцсетей

В понедельник, 19 марта, в Москве на Суворовской площади прошел митинг "За честные выборы". Участниками акции стали около 500 человек.

Об этом в Twitter сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

Отметим, что выборы президента прошли в России 18 марта и по результатам подсчета 99,81% голосов победил действующий глава РФ Владимир Путин.

"Участники митинга заявили о непризнании итогов прошедших выборов президента и необходимости коренного реформирования законодательства о выборах. Также участники митинга заявили о необходимости укреплять коалицию лево-патриотических сил, которая сформировалась вокруг Павла Грудинина", – написал Удальцов.

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Он добавил, что митинг охраняло большое количество силовиков.

Организаторами акции выступили представители "Левого фронта", КПРФ, "Объединенной Коммунистической Партии", РРП, партии "Рот Фронт".

К слову, Европейский союз заявил непризнание проведения Россией выборов президента 18 марта на территории аннексированного Крыма.

Теги: Новости России Выборы в России 2018 протесты Москва Митинги в России
Источник: 24 Канал
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