В Москве вышли на протест несогласные с победой Путина на выборах президента
В понедельник, 19 марта, в Москве на Суворовской площади прошел митинг "За честные выборы". Участниками акции стали около 500 человек.
Об этом в Twitter сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.
Отметим, что выборы президента прошли в России 18 марта и по результатам подсчета 99,81% голосов победил действующий глава РФ Владимир Путин.
"Участники митинга заявили о непризнании итогов прошедших выборов президента и необходимости коренного реформирования законодательства о выборах. Также участники митинга заявили о необходимости укреплять коалицию лево-патриотических сил, которая сформировалась вокруг Павла Грудинина", – написал Удальцов.
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Он добавил, что митинг охраняло большое количество силовиков.
Организаторами акции выступили представители "Левого фронта", КПРФ, "Объединенной Коммунистической Партии", РРП, партии "Рот Фронт".
К слову, Европейский союз заявил непризнание проведения Россией выборов президента 18 марта на территории аннексированного Крыма.
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