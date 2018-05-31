В Москве задержали рэпера Face
В столице России задержали рэпера Ивана Дремина более известного под псевдонимом Face. Летом исполнитель приедет с концертом в Украину.
Об этом сообщает Super.
Рэпера задержали за избиение 18-летнего видеоблоггера Тимура Сорокина.
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Издание отмечает, что музыкант подрался с блогером на почве ревности. Сорокин ранее встречался с его девушкой блогером Марьяной Ро.
Он подошел ко мне как бы обняться, но вместо этого нанес мне многочисленные удары в затылок. У меня началось большое кровотечение,
– рассказал блогер.
Источник: 24 Канал
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