В Москве задержали рэпера Face

В столице России задержали рэпера Ивана Дремина более известного под псевдонимом Face. Летом исполнитель приедет с концертом в Украину.

Об этом сообщает Super.

Рэпера задержали за избиение 18-летнего видеоблоггера Тимура Сорокина.

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Издание отмечает, что музыкант подрался с блогером на почве ревности. Сорокин ранее встречался с его девушкой блогером Марьяной Ро.

Он подошел ко мне как бы обняться, но вместо этого нанес мне многочисленные удары в затылок. У меня началось большое кровотечение,

– рассказал блогер.