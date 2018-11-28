В Москве заминировали 15 торговых центров: в РФ говорят – виноваты украинцы
За 2 минуты экстренным службам Москвы поступило сообщение о минировании 15 торговых центров российской столицы. Спасателям пришлось эвакуировать более 4 тысяч человек.
Об этом информируют в Telegram-канале Mash.
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К слову, в сообщениях о минировании указали торговые центры в разных уголках Москвы.
Анонимные сообщения стали поступать один за другим в районе 11:30 по московскому времени.
"По предварительным данным, мотивом этой атаки стали хулиганские действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности хулиганов", – проинформировали ТАСС собственные источники в правоохранительных органах.
Кроме этого, в РФ заявили, что все звонки о заминировании поступили с территории Украины.
Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, зарегистрированного в Украине,
– сообщил собеседник информагентства.
Известно, что взрывотехники проверили все указанные здания на наличие бомб. Все сообщения о заминировании оказались ложными.
Смотрите видео: из московских ТРЦ из-за сообщения о заминировании эвакуируют людей