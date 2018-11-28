В Москве заминировали 15 торговых центров: в РФ говорят – виноваты украинцы

За 2 минуты экстренным службам Москвы поступило сообщение о минировании 15 торговых центров российской столицы. Спасателям пришлось эвакуировать более 4 тысяч человек.

Об этом информируют в Telegram-канале Mash.

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К слову, в сообщениях о минировании указали торговые центры в разных уголках Москвы.

Анонимные сообщения стали поступать один за другим в районе 11:30 по московскому времени.

"По предварительным данным, мотивом этой атаки стали хулиганские действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности хулиганов", – проинформировали ТАСС собственные источники в правоохранительных органах.

Кроме этого, в РФ заявили, что все звонки о заминировании поступили с территории Украины.

Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, зарегистрированного в Украине,

– сообщил собеседник информагентства.

Известно, что взрывотехники проверили все указанные здания на наличие бомб. Все сообщения о заминировании оказались ложными.

В Москве пять ТЦ эвакуируют после поступления анонимных звонков с угрозой минирования - Цветной, Атриум, Мегаполис, Капитолий и Горбушкин двор pic.twitter.com/mIfnnUNN8w — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 листопада 2018 р.

Смотрите видео: из московских ТРЦ из-за сообщения о заминировании эвакуируют людей