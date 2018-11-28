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      В Москве заминировали 15 торговых центров: в РФ говорят – виноваты украинцы

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      В Москве эвакуировали более 4 тысяч человек из-за фейковых сообщений о заминировании
      В Москве эвакуировали более 4 тысяч человек из-за фейковых сообщений о заминировании / news.ru

      За 2 минуты экстренным службам Москвы поступило сообщение о минировании 15 торговых центров российской столицы. Спасателям пришлось эвакуировать более 4 тысяч человек.

      Об этом информируют в Telegram-канале Mash.

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      К слову, в сообщениях о минировании указали торговые центры в разных уголках Москвы.

      Анонимные сообщения стали поступать один за другим в районе 11:30 по московскому времени.

      "По предварительным данным, мотивом этой атаки стали хулиганские действия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности хулиганов", – проинформировали ТАСС собственные источники в правоохранительных органах.

      Кроме этого, в РФ заявили, что все звонки о заминировании поступили с территории Украины.

      Все телефонные звонки были сделаны с номера телефона, зарегистрированного в Украине,
      – сообщил собеседник информагентства.

      Известно, что взрывотехники проверили все указанные здания на наличие бомб. Все сообщения о заминировании оказались ложными.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Хорошее начало рабочего дня!) #эвакуация, #холодно

      Допис, поширений Maksimo G (@maksimo_g84)

      Смотрите видео: из московских ТРЦ из-за сообщения о заминировании эвакуируют людей

       

      Теги: Новости России Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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