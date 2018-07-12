В МОЗ изменили условия подписания деклараций с врачом

Министерство здравоохранения Украины обновило условия подписания деклараций с врачами, которые оказывают первичную помощь.

Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

Читайте также: Сколько украинцев уже подписали декларации с врачами: неожиданные данные

Пациент во время подписания декларации отныне должен только показать один из документов, удостоверяющих личность, и индивидуальный налоговый номер (идентификационный код). Теперь нужно сохранить только один экземпляр декларации, другой остается у пациента.

От пациента не потребуют показывать идентификационный код, если он отказался от присвоения такого документа по религиозным убеждениям.

МОЗ сократил перечень информации, которую будут вносить при заполнении декларации. Также не нужно будет вносить место прописки.

Срок действия деклараций, которые подписали до марта 2018 года, продлили до января 2020. Пациенты смогут подать новую декларацию о выборе врача. Декларации, которые заключили после 23 марта 2018 года, не имеют конечного срока, и их не нужно перезаключать.

Не нужно будет заново подписывать декларации с врачами, если юридический статус медучреждения изменится.

Если человек не выбрал врача, то он может получить бесплатную медицинскую помощь в медучреждениях с такими симптомами.

– внезапным повышением температуры тела с кашлем, насморком, болью в горле;

– головной болью, головокружением, слабостью;

– болью в пояснице, суставах;

– повышением артериального давления;

– болевым синдромом у онкологических больных;

– алкогольным, наркотическим, токсическим абстинентным синдромом;

– обострением хронических заболеваний у пациентов по поводу гипертонической болезни, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического воспаления печени, желчного пузыря, кишечника, болезни почек, суставов и тому подобное.