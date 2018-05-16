В МОЗ объяснили, как украинцы будут получать больничные

Вскоре украинцев ждет новая процедура получения больничного. По словам профильных ведомств, она будет максимально упрощена.

Это отметил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, пишет "РБК-Украина".

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По его словам, ведомство хочет разгрузить врача, который будет принимать участие в этом процессе лишь для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания.

Все больничные МОЗ переведет в электронную форму.

"После того, как работник переболеет и выйдет на работу, работодатель в электронной форме больничного будет ставить отметку, что сотрудник вышел на работу и больничный больше не нужен", – отметил Ковтонюк.

К слову, в Министерстве здравоохранения сообщили, что более 3,5 миллионов украинцев по состоянию на 11 мая уже выбрали себе семейного врача.