В МОЗ обнародовали лекарства по 4 программам государственных закупок, что отправились в регионы
Министерство здравоохранения опубликовало список препаратов, закупленных за государственные средства, которые в ближайшее время будут доступны в больницах украинских регионов.
Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, эти лекарства уже отправлены в украинские города. Кроме того, в МОЗ предлагают ознакомиться с их наименованиями и количеством.
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Программа "Сердечно-сосудистые и сосудисто-мозговые заболевания"
– Рентгеноконтрастное йодосодержащее вещество 370 мг йода/мл, 100 мл – 9607 флаконов;
– Рентгеноконтрастное йодосодержащее вещество 350-370 мг йода/мл, 50мл (370 мг йода) – 2045 флаконов;
– Рентгеноконтрастное йодосодержащее вещество 350-370 мг йода/мл, 50мл (350 мг йода) – 13093 флаконы;
– Илопрост (20мкг/мл, 1 мл) – 225 ампул;
– Тенектеплаза (50 мг) – 153 флаконы;
– Стрептокиназа (1,5 млн МЕ) – 2374 флаконы;
– Клопидогрель – 11840 таблеток
Лекарства по программе "Сердечно-сосудистые и сосудисто-мозговые заболевания", которые МОЗ отправило в регионы
Программа "Онкогематологические больные"
Аспарагиназа – 89 упаковок
Программа "Хронический миелоидный лейкоз"
Нілотиніб – 2667 упаковок
Программа "Антиретровирусная терапия"
Ламивудин – 4116 упаковок
Препараты, закупленные за государственные средства, которые МОЗ отправило в регионы
Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения запустили новую программу "Лекарства контроль", с помощью которой можно проверить препараты, внесенные в Национальный перечень основных лекарственных средств , которые должны закупаться за государственные средства.
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