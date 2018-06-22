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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

В МОЗ обнародовали лекарства по 4 программам государственных закупок, что отправились в регионы

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МОЗ по четырем программам отправило в регионы ряд препаратов
МОЗ по четырем программам отправило в регионы ряд препаратов / The Financial Tribune

Министерство здравоохранения опубликовало список препаратов, закупленных за государственные средства, которые в ближайшее время будут доступны в больницах украинских регионов.

Как сообщает ведомство на своем официальном сайте, эти лекарства уже отправлены в украинские города. Кроме того, в МОЗ предлагают ознакомиться с их наименованиями и количеством.

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Программа "Сердечно-сосудистые и сосудисто-мозговые заболевания"

– Рентгеноконтрастное йодосодержащее вещество 370 мг йода/мл, 100 мл – 9607 флаконов;

– Рентгеноконтрастное йодосодержащее вещество 350-370 мг йода/мл, 50мл (370 мг йода) – 2045 флаконов;

– Рентгеноконтрастное йодосодержащее вещество 350-370 мг йода/мл, 50мл (350 мг йода) – 13093 флаконы;

– Илопрост (20мкг/мл, 1 мл) – 225 ампул;

– Тенектеплаза (50 мг) – 153 флаконы;

– Стрептокиназа (1,5 млн МЕ) – 2374 флаконы;

– Клопидогрель – 11840 таблеток

МОЗ, ліки, препарати, регіони, програма

Лекарства по программе "Сердечно-сосудистые и сосудисто-мозговые заболевания", которые МОЗ отправило в регионы

Программа "Онкогематологические больные"

Аспарагиназа – 89 упаковок

Программа "Хронический миелоидный лейкоз"

Нілотиніб – 2667 упаковок

Программа "Антиретровирусная терапия"

Ламивудин – 4116 упаковок

МОЗ, ліки, препарати, регіони, державні закупівлі

Препараты, закупленные за государственные средства, которые МОЗ отправило в регионы

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения запустили новую программу "Лекарства контроль", с помощью которой можно проверить препараты, внесенные в Национальный перечень основных лекарственных средств , которые должны закупаться за государственные средства.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Медицина Лекарства Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 канал
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