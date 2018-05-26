19:20
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сегодня
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

В МОЗ рассказали, какова сейчас ситуация с заболеваемостью корью в Украине

28 Читати новину українською
В Киеве новые случаи кори
В Киеве новые случаи кори / Фото из открытых источников

В Киеве появились новые случаи заболевания корью. В целом же с начала этой недели по всей Украине корью заболели более полутора тысяч человек.

Об этом сообщает МОЗ.

Читайте также: Вспышка кори на Закарпатье количество больных возросло до 83 человек

Шесть сотен из них – это дети. В Центре общественного здравоохранения пытаются успокоить, мол, ситуация контролируемая.

"Вспышка эта еще с прошлого года продолжается. И количество больных постоянно то увеличивается, то уменьшается. Но последние две недели число тех, кто заболел, увеличилось. Очень много детей были в прошлые годы не вакцинированы, то не было вакцин, то не знали об этом. Причин было много, но основная причина – то, что они не были вакцинированы вовремя", – отметила менеджер по коммуникациям Центра общественного здоровья МОЗ Украины Ольга Захарченко.

Напомним, МОЗ призывает регионы усилить меры по вакцинации.

Теги: Новости Украины Дети Корь Здоровье
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук