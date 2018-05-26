В МОЗ рассказали, какова сейчас ситуация с заболеваемостью корью в Украине

В Киеве появились новые случаи заболевания корью. В целом же с начала этой недели по всей Украине корью заболели более полутора тысяч человек.

Об этом сообщает МОЗ.

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Шесть сотен из них – это дети. В Центре общественного здравоохранения пытаются успокоить, мол, ситуация контролируемая.

"Вспышка эта еще с прошлого года продолжается. И количество больных постоянно то увеличивается, то уменьшается. Но последние две недели число тех, кто заболел, увеличилось. Очень много детей были в прошлые годы не вакцинированы, то не было вакцин, то не знали об этом. Причин было много, но основная причина – то, что они не были вакцинированы вовремя", – отметила менеджер по коммуникациям Центра общественного здоровья МОЗ Украины Ольга Захарченко.

Напомним, МОЗ призывает регионы усилить меры по вакцинации.