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      В Мукачеве агрессивные молодые люди без разбора набросились на посетителей кафе: видео

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      Схватка в кафе в Мукачево: молодые люди начали бить всех без разбора / Скрин из видео

      В Мукачево в одно из кафе ворвалась группа агрессивных парней в спортивной форме. Они набросились на посетителей и начали дубинками без разбора бить всех: и мужчин, и женщин. В интернете пишут, что говорится о кафе "Верония".

      Соответствующие кадры с камер видеонаблюдения появились в сети. На видео видно, что группа молодых людей зашла в помещение заведения и начала избивать посетителей, которые сидели за столиками. Наибольшие удары приняли на себя ребята, правда, пострадали и женщины. Заметим, что в ход шли не только кулаки, но и дубинки, которые нападавшие принесли с собой.

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      Драка в кафе в Мукачево: смотрите видео

      Между тем, в полиции Мукачево сообщили ,что они "начали проверку по факту неправомерных действий группы лиц, совершивших драку в одном из кафе города".

      Кроме того, полицейские устанавливают личности злоумышленников, продолжают выяснять обстоятельства правонарушения и опрашивают возможных свидетелей происшествия. Предварительная квалификация – хулиганство. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

      По их словам, инцидент случился 26 декабря около 22:00 в кафе на улице Росвиговской. О нем они узнали из сети интернет.

      В Мукачево агрессивные молодые люди начали бить посетителей кафе: видео инцидента

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      Похожее недавно произошло в Киеве. В столице агрессивные молодые люди разнесли одну из пиццерий. Сперва они начали конфликтовать с посетителями, а потом переключились на персонал. В итоге завязалась массовая драка.

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      27 декабря
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины столкновения Новости Закарпатья Полиция Криминальные новости
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