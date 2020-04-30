В Мукачево автомобиль на скорости врезался в бетонный забор: погибла 19-летняя девушка – видео

Ночью 30 апреля на Закарпатье произошло смертельное ДТП: на скорости автомобиль влетел в бетонную преграду кругового движения. И водитель, и погибшая пассажирка не пристегнули ремни безопасности, а просто заложили их за сиденье.

19-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Как сообщает mukachevo.net, водитель выжил и попал в реанимацию местной больницы.

Смотрите также Под Киевом пьяный водитель скорой устроил ДТП: фото

У мужчины врачи диагностировали политравму, черепно-мозговую, шейно-спинальную травмы, раны головы и травмы обеих ног.



Автомобиль розбился вдребезги / Фото с фейсбук-страницы Александра Копитчака

Командир батальона патрульной полиции Олекасндр Копитчак на своей странице в Фейсбуке обратил внимание на то, что ремни безопасности были пристегнуты на сиденьях, чтобы не срабатывал защитный датчик.



Ремни просто были пристегнуты через сиденье / Фото с фейсбук-страницы Александра Копитчака

Смотрите видео момента аварии в Мукачево с камеры наблюдения