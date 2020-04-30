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      В Мукачево автомобиль на скорости врезался в бетонный забор: погибла 19-летняя девушка – видео

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      Девушка погибла в машине скорой
      Девушка погибла в машине скорой / Фото mukachevo.net

      Ночью 30 апреля на Закарпатье произошло смертельное ДТП: на скорости автомобиль влетел в бетонную преграду кругового движения. И водитель, и погибшая пассажирка не пристегнули ремни безопасности, а просто заложили их за сиденье.

      19-летняя девушка, сидевшая на пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Как сообщает mukachevo.net, водитель выжил и попал в реанимацию местной больницы.

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      У мужчины врачи диагностировали политравму, черепно-мозговую, шейно-спинальную травмы, раны головы и травмы обеих ног.

      Авто
      Автомобиль розбился вдребезги / Фото с фейсбук-страницы Александра Копитчака

      Командир батальона патрульной полиции Олекасндр Копитчак на своей странице в Фейсбуке обратил внимание на то, что ремни безопасности были пристегнуты на сиденьях, чтобы не срабатывал защитный датчик.

      Заглушка ремінь
      Ремни просто были пристегнуты через сиденье / Фото с фейсбук-страницы Александра Копитчака

      Смотрите видео момента аварии в Мукачево с камеры наблюдения

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Криминал Новости Закарпатья Жертвы Аварии и ДТП
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