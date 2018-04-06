В Мукачево внезапно зацвели первые сакуры: очаровательные фото

В самом центре Мукачево на Закарпатье на площади Федорова уже зацвели первые в этом году сакуры.

Чудо-дерево уже успело распустить несколько цветов, информирует местный сайт Мукачево.net.

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По данным издания, эту сакуру называют "шаленою", потому что цветет, когда ей вздумается. Однако обычно она расцветает в конце апреля — начале мая. В Мукачево растет более тысячи таких деревьев.

На сакуре появилось огромное множество почек. Дерево как будто предупреждает, что за несколько дней оно расцветет все.

Ранее биологи предполагали гибель сакур из-за аномального биоритма. Но чудо-дерево продолжает радовать жителей города.



Цвет "шаленой" сакуры на Закарпатье



В Мукачево зацвели сакуры



Цвет "шаленой" сакуры на Закарпатье



В Мукачево зацвели сакуры

К слову, в дендропарке "Березинка", что неподалеку от Мукачево на Закарпатье, появилась невероятная красота.