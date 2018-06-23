В Мукачево задержали на взятке врача

В субботу, 23 июня, в Мукачево задержан заведующий травматологическим кабинетом районной больницы, который требовал 400 долларов США.

Об этом сообщает местная прокуратура.

Читайте также: На Ровенщине поймали на взятке чиновника городского совета

"Мукачевской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Закарпатской области ДЗЕ НП Украины разоблачили заведующего травматологическим кабинетом поликлинического отделения Мукачевской районной больницы, члена МСЭК при получении 400 долларов США неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Как отмечается, деньги задержанный требовал от местного жителя за изготовление необходимой медицинской документации и беспрепятственное присвоение группы инвалидности.

Врач требовал 400 долларов США

Передача взятки состоялась в админздании Мукачевской ЦРБ. Денежные средства обнаружены и изъяты правоохранителями.



Деньги задержанный требовал от местного жителя

Передача взятки состоялась в админздании Мукачевской ЦРБ

"Решается вопрос о задержании заведующего травматологическим кабинетом в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом)", – отметили правоохранители.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности задержанного.