13:45
28 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 20°C
  • пятница
    27°C 21°C
  • суббота
    24°C 15°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Клещ Кадыров. Кокаиновый король Мундиаля
Вєсті Кремля
22:09, 27 июня
Вести.UA. Возвышенные отношения Ляшко и Коломойского. Адское поздравления для Захарченко
Вєсті.UA
20:13, 27 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

В музее мадам Тюссо появилась восковая фигура очаровательной Хлои Кардашян: фото

111 Читати новину українською
Восковая фигура Хлои Кардашян
Восковая фигура Хлои Кардашян / Фото из открытых источников

В филиале музея мадам Тюссо в Лас-Вегасе установили восковую фигуру младшей сестры Ким Кардашян 33-летней Хлои.

Восковая Хлои одета так же, как настоящая Хлои Кардашян в октябре 2016 года при запуске ее бренда одежды Good American: в черном кружевном боди Gooseberry Intimates, джинсах на бедрах ее собственной марки и черных туфлях на каблуках Christian Louboutin.

Читайте также: В музее мадам Тюссо установили восковую фигуру Мелании Трамп: фото и видео

хлої кардашян

Настоящая Хлои Кардашян в октябре 2016 года

Отмечается, что Хлои не было на открытии скульптуры, однако она уведомила своих поклонников об этом на своей странице в Instagram.

хлої кардашян
Восковая фигура Хлои Кардашян

Воскова фігура Хлої Кардашян
Восковая фигура Хлои Кардашян

Теги: LifeStyle Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музей на Поштовій: боротьба триває
сегодня, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 19
Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
сегодня, 12:00 Сегодня День Конституции – праздник Основного закона, которого в Украине по факту нет
Юрий Касьянов 652
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
сегодня, 11:00 "Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Денис Бігус 93
Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
сегодня, 08:38 Доброволець з Донбасу: хочу жити подалі від Донецької області
Євгенія Мазур 2671
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 июня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 366
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук