В музее мадам Тюссо появилась восковая фигура очаровательной Хлои Кардашян: фото
В филиале музея мадам Тюссо в Лас-Вегасе установили восковую фигуру младшей сестры Ким Кардашян 33-летней Хлои.
Восковая Хлои одета так же, как настоящая Хлои Кардашян в октябре 2016 года при запуске ее бренда одежды Good American: в черном кружевном боди Gooseberry Intimates, джинсах на бедрах ее собственной марки и черных туфлях на каблуках Christian Louboutin.
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Настоящая Хлои Кардашян в октябре 2016 года
Отмечается, что Хлои не было на открытии скульптуры, однако она уведомила своих поклонников об этом на своей странице в Instagram.
Восковая фигура Хлои Кардашян
Восковая фигура Хлои Кардашян
Источник: 24 Канал
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