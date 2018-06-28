В музее мадам Тюссо появилась восковая фигура очаровательной Хлои Кардашян: фото

В филиале музея мадам Тюссо в Лас-Вегасе установили восковую фигуру младшей сестры Ким Кардашян 33-летней Хлои.

Восковая Хлои одета так же, как настоящая Хлои Кардашян в октябре 2016 года при запуске ее бренда одежды Good American: в черном кружевном боди Gooseberry Intimates, джинсах на бедрах ее собственной марки и черных туфлях на каблуках Christian Louboutin.

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Настоящая Хлои Кардашян в октябре 2016 года

Отмечается, что Хлои не было на открытии скульптуры, однако она уведомила своих поклонников об этом на своей странице в Instagram.



Восковая фигура Хлои Кардашян



Восковая фигура Хлои Кардашян