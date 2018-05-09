В музее мадам Тюссо появились фигуры принца Гарри и Меган Маркл

За 10 дней до долгожданной свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, в Лондоне в музее мадам Тюссо появились 2 фигуры молодоженов. Экспозиция поражает сходством с реальными молодоженами.

Официальное открытие восковых фигур состоялось сегодня, 9 мая. Принца Гарри отразили в синем костюме, который держит одну руку под пиджаком, – именно такую привычку имеет королевский потомок в реальной жизни.

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Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл в музее мадам Тюссо в Лондоне

Относительно Меган Маркл, то ее "одели" в лаконичное платье изумрудного оттенка и бежевые туфли-лодочки, а образ завершили распущенными волосами и нежным макияжем. На руке фигуры Меган также красуется очаровательное кольцо.



Восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл в музее мадам Тюссо в Лондоне



Восковая фигура Меган Маркл

Напомним, что одной из недавно открытых восковых фигур стала фигура Мелании Трамп, которую разместили возле фигуры ее мужа – президента США Дональда Трампа.