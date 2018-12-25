В мужском теннисе внедрили революционные изменения

На теннисных турнирах серии "Мастерс" среди мужчин впервые будут введены таймеры.

АТР озвучила основные правила, связанные с технической новинкой в теннисе.

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Таймер будет фиксировать время, предназначенное теннисисту на разминку – в целом 7 минут (минута для выхода на корт, 5 минут на разминку и еще минута после нее), а также 25-секундный брейк между розыгрышами, сообщает Tennis.com.

Напомним, что руководство австралийского турнира серии Большого шлема – Australian Open вслед за Уимблдоном изменило правила.