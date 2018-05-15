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В МВД предлагают обменять директора "РИА Новости Украина" на украинского политзаключенного в РФ

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В МВД предложили обменять Вышинского на Сущенко
В МВД предложили обменять Вышинского на Сущенко / Фото из открытых источников

В МВД Украины предлагают обменять руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

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"Типовые образцы вражеской пропаганды на "РИА-Новости Украина", чей шеф Кирилл Вышинский, российский агент информационного влияния, которого я хорошо знаю еще со времени работы в Днепре в середине 90-х, сейчас готовится к вручению подозрения от СБУ по статье 111 "Государственная измена", – рассказал он.

По словам чиновника, "стандарты" пропаганды и манипуляций Вышинский "всосал" от своего учителя - вражеского пропагандиста Дмитрия Киселева во время работы того на ICTV.

Кстати, тяжесть статьи, по которой ему вручено подозрение, не предусматривает ничего, кроме содержания под стражей. Поэтому предлагаю его на Романа Сущенко обменять – это будет справедливо,
– подчеркнул Шевченко.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский.

Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пояснил, что действия сотрудников "РИА Новости Украина" подпадают под признаки статьи "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Обмен пленными СМИ журналисты Украинцы в плену РФ Роман Сущенко Министерство внутренних дел
Источник: 24 Канал
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