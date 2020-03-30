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      В МВД рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в парке

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      Будут ли штрафовать за отсутствие масок и шашлыки в парке / dw.com

      Отсутствие медицинской маски на улице и поход в парк или лес для приготовления шашлыков не является основанием для штрафа. Однако полиция может провести профилактическую беседу.

      Сейчас ношение масок и ограничение походов в людные места является лишь рекомендацией государства. Об этом заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко, сообщает "Громадське".

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      Но из-за отсутствия масок полиция может провести профилактическую беседу.

      Профилактические беседы – один из главных инструментов соблюдение требований карантина, который безусловно используют органы правопорядка,
      – отметил Шевченко.

      За шашлыки, которые весной будут становиться все популярнее, также пока не будут штрафовать. "Пока нет, но в будущем может быть", – подчеркнул спикер МВД.

      Шевченко также добавил, что по состоянию на утро 30 марта правоохранители составили почти 3 тысячи административных протоколов о нарушении режима карантина.

      Что известно о штрафах за нарушение карантина

      • За нарушение правил и норм карантина установлен штраф в размере 17 – 54 тысяч гривен.
      • Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – арест сроком на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.
      • Если нарушение правил обсервации повлекло смерть или другие серьезные последствия – нарушитель может получить заключение от 5 до 8 лет.

      Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Министерство внутренних дел Штрафы Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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