В МВФ назвали условия новой программы для Украины

В Национальном банке Украины назвали несколько условий МВФ касательно новой программы. Среди них: принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.

Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью "Укринформ" рассказала, что обязательными элементами являются продолжение судебной и антикоррупционной реформ.

Важно: МВФ готовит для Украины новую программу: что она предполагает

Обязательными элементами для программы МВФ также являются:

голосование закона о незаконном обогащении;

начатая реформа здравоохранения;

реформа образования;

земельная реформа;

приватизация государственных предприятий;

реформирование налоговой и таможни.

Рожкова добавила, что есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую.

Это касается, во-первых, вопроса бюджета – это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности,

– отметила она.

Заместитель председателя Нацбанка подчеркнула, что МВФ "подписывает меморандум только тогда, когда имеет стопроцентную уверенность, что мы сделаем все задекларированное, и это обязательно будет оказывать положительный эффект на бюджет, на ВВП, на дефицита бюджета, на текущий счет".

Кстати, 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении. Что он предусматривает – читайте по ссылке. Через несколько недель в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда для того, чтобы изучить бюджете Украины на 2020 год.

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