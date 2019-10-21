В МВФ назвали условия новой программы для Украины
В Национальном банке Украины назвали несколько условий МВФ касательно новой программы. Среди них: принятие бюджета на следующий год, продолжение борьбы с коррупцией, а также более глубокие структурные реформы в ключевых секторах.
Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью "Укринформ" рассказала, что обязательными элементами являются продолжение судебной и антикоррупционной реформ.
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Обязательными элементами для программы МВФ также являются:
- голосование закона о незаконном обогащении;
- начатая реформа здравоохранения;
- реформа образования;
- земельная реформа;
- приватизация государственных предприятий;
- реформирование налоговой и таможни.
Рожкова добавила, что есть несколько элементов, которые не были до конца выполнены в предыдущих программах, и они логично переходят в новую.
Это касается, во-первых, вопроса бюджета – это всегда в фокусе внимания МВФ при любых программах и прогнозах макрофинансовой стабильности,
– отметила она.
Заместитель председателя Нацбанка подчеркнула, что МВФ "подписывает меморандум только тогда, когда имеет стопроцентную уверенность, что мы сделаем все задекларированное, и это обязательно будет оказывать положительный эффект на бюджет, на ВВП, на дефицита бюджета, на текущий счет".
Кстати, 18 октября Верховная Рада приняла проект закона о государственном бюджете на 2020 год в первом чтении. Что он предусматривает – читайте по ссылке. Через несколько недель в Киев прибудет миссия Международного валютного фонда для того, чтобы изучить бюджете Украины на 2020 год.
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