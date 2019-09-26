В МВФ заговорили о новом кредите для Украины

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом находятся в активной стадии. Миссия начала свою работу еще 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что за время своего пребывания МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями относительно дальнейшего сотрудничества с фондом.

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МВФ может дать Украине следующий кредит после того, как увидит программу действий правительства. Кабмин должен представить ее до 29 сентября. Кстати, Украина ожидает получить 5 миллиардов долларов от МВФ в рамках новой программы кредитования

Заметим, что пока остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

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Что нужно, чтобы получить кредит МВФ?

Украина должна продемонстрировать стабильную политическую ситуацию в стране и эффективные управленческие решения. Что касается конкретных шагов, чтобы получить деньги от МВФ, на которые так рассчитывает НБУ, в будущем нужно:

капитально перезагрузить суды;

обеспечить, чтобы силовики и фискалы не вмешивались в работу бизнеса;

запустить рынок земли и продать крупные госпредприятия;

не отказываться от политики рыночных тарифов на газ и электроэнергию.

Подробнее о том зачем Украине кредиты МВФ и зачем их возвращать читайте в материале 24 канала.

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