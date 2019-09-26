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      В МВФ заговорили о новом кредите для Украины

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      МВФ вероятно даст Украине новый кредит
      МВФ вероятно даст Украине новый кредит / utmagazine.ru

      Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом находятся в активной стадии. Миссия начала свою работу еще 12 сентября и продолжает встречи с членами правительства по расписанию.

      В Министерстве финансов Украины сообщили, что за время своего пребывания МВФ ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями относительно дальнейшего сотрудничества с фондом.

      Читайте также: Зеленский встретился с представителями МВФ: о чем говорили

      МВФ может дать Украине следующий кредит после того, как увидит программу действий правительства. Кабмин должен представить ее до 29 сентября. Кстати, Украина ожидает получить 5 миллиардов долларов от МВФ в рамках новой программы кредитования

      Заметим, что пока остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.

      Кстати: Миссия МВФ положительно оценила проект госбюджета-2020

      Что нужно, чтобы получить кредит МВФ?

      Украина должна продемонстрировать стабильную политическую ситуацию в стране и эффективные управленческие решения. Что касается конкретных шагов, чтобы получить деньги от МВФ, на которые так рассчитывает НБУ, в будущем нужно:

      • капитально перезагрузить суды;
      • обеспечить, чтобы силовики и фискалы не вмешивались в работу бизнеса;
      • запустить рынок земли и продать крупные госпредприятия;
      • не отказываться от политики рыночных тарифов на газ и электроэнергию.

      Подробнее о том зачем Украине кредиты МВФ и зачем их возвращать читайте в материале 24 канала.

      Также рекомендуем посмотреть видео о том, как именно работают транши МВФ:

       

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      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Деньги МВФ
      Источник: 24 канал
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