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      В МВФ заявили о вхождении мировой экономики в рецессию: что это значит

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      МВФ обещает помочь странам, экономики которых больше всего пострадают от пандемии / aawsat.com

      Руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что пандемия коронавируса уже привела к началу глубокой рецессии мировой экономики. По ее словам необходимо сдерживать распространение вируса, чтобы сократить продолжительность рецессии.

      Сейчас мир находится в беспрецедентной ситуации, когда пандемия здоровья переросла в финансовый кризис, заявила Кристалина Георгиева. Об этом сообщает МВФ.

      К слову Почти 700 тысяч украинцев потеряли работу из-за карантина

      По прогнозам Фонда, наибольшее влияние кризис окажет на страны, экономики которых развиваются, и страны со слабыми экономиками. К слову, именно к таким странам относится и Украина.

      Многим из этих стран нужна помощь, чтобы усилить реакцию на кризис, восстановить рабочие места и рост. Стоит учесть дефицит валютной ликвидности и большую нагрузку на долги во многих странах с низким уровнем дохода,
      – отметила распорядительница МВФ.

      Кроме того, в Международном валютном фонде отметили, что уже приняли меры относительно возврата долгов самыми бедными партнерами Фонда. Сейчас там изучают варианты помощи тем странам, которые испытывают дефицит валюты.

      Что такое рецессия экономики?Рецессия – экономический цикл, во время которого происходит общее снижение экономической активности в мире. На этот раз – это закрытие рынков из-за ограничений во многих странах, вызванных пандемией коронавируса.

      Если объяснять на примере Украины, то ее экономика очень тесно связана с экономиками других стран. В частности, с соседями Польшей и Россией. Когда эти страны закрываются от мира, это очень влияет на экономику Украины.

      Из-за урезания торговли и закрытия рынков страдают все участники этого процесса – как тот, кто закрылся, так и тот, от кого закрылись. В случае с Украиной, Польшей и Россией закрылись все трое.

      Рецессия сопровождается несколькими негативными явлениями, среди которых закрытие предприятий, рост безработицы и тому подобное.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Мировой кризис 2020 МВФ
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