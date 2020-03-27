В МВФ заявили о вхождении мировой экономики в рецессию: что это значит
Руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что пандемия коронавируса уже привела к началу глубокой рецессии мировой экономики. По ее словам необходимо сдерживать распространение вируса, чтобы сократить продолжительность рецессии.
Сейчас мир находится в беспрецедентной ситуации, когда пандемия здоровья переросла в финансовый кризис, заявила Кристалина Георгиева. Об этом сообщает МВФ.
К слову Почти 700 тысяч украинцев потеряли работу из-за карантина
По прогнозам Фонда, наибольшее влияние кризис окажет на страны, экономики которых развиваются, и страны со слабыми экономиками. К слову, именно к таким странам относится и Украина.
Многим из этих стран нужна помощь, чтобы усилить реакцию на кризис, восстановить рабочие места и рост. Стоит учесть дефицит валютной ликвидности и большую нагрузку на долги во многих странах с низким уровнем дохода,
– отметила распорядительница МВФ.
Кроме того, в Международном валютном фонде отметили, что уже приняли меры относительно возврата долгов самыми бедными партнерами Фонда. Сейчас там изучают варианты помощи тем странам, которые испытывают дефицит валюты.
Что такое рецессия экономики?Рецессия – экономический цикл, во время которого происходит общее снижение экономической активности в мире. На этот раз – это закрытие рынков из-за ограничений во многих странах, вызванных пандемией коронавируса.
Если объяснять на примере Украины, то ее экономика очень тесно связана с экономиками других стран. В частности, с соседями Польшей и Россией. Когда эти страны закрываются от мира, это очень влияет на экономику Украины.
Из-за урезания торговли и закрытия рынков страдают все участники этого процесса – как тот, кто закрылся, так и тот, от кого закрылись. В случае с Украиной, Польшей и Россией закрылись все трое.
Рецессия сопровождается несколькими негативными явлениями, среди которых закрытие предприятий, рост безработицы и тому подобное.
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