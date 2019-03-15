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      В НАБУ еще в 2017 году были документы дела о коррупции в "Укроборонпроме"

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      Коррупция в "Укроборонпроме"
      Коррупция в "Укроборонпроме" / 24 канал

      Прокуратура передала в НАБУ часть переписок участников военной аферы Гладковского-Жукова-Рогозы еще весной 2017 года.

      Среди этих материалов, в частности были переписки Жукова и Рогозы, где они обсуждают Игоря Гладковского как третьего участника схемы.

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      Цензор.Нет опубликовало копию материалов уголовного производства, которые прокуратура передала. Среди переданных переписок участников схемы – в частности, есть такие, в которых прямо упоминается Игорь Гладковский.

      При этом Жуков и Рогоза обсуждают его не просто как общего знакомого, а как соинвестора в их бизнесе по продаже запчастей заводам Укроборонпрома, и как человека, который влияет на работу государственного концерна и должен обеспечивать контракты, проплаты и вообще "решать вопросы".

      Например, из материалов, обнародованных Цензор.Нет (стр. 45) известно, что в 2017 году в НАБУ была на руках вот такая часть переписки (это сообщение Рогозы Жукову от 03.02.2017).

      "Подключи Игоря. Вот не надо было ему отдавать все деньги – понимаешь, надо оставлять их всегда в конец, почему я остался терпилой? Почему я выполнив свою работу первее всех, взял при этом чужие деньги, а в юрисдикции Игоря погашения и подписания не выполняются мало того деньги он забрал первый и все! Ему уже не горит и сильно нахуй не надо. Когда надо было шапки летели. Ты извини что тебе пишу ты же не хочешь что бы я ему прямо говорил. Но это не попацански что он меня не уважает! Ему пох я забрал деньги или нет а я хочу что бы было не похуй, как и тебе не похуй, ты бежишь зубами грызешь а он только когда ему нужны деньги. Он как 1,5 назад забрал бабки – но при этом я должен одалживать что бы закрывать везде дыры в том же НАБУ вот мне женя пишет третий день что ему надо деньги. Пож позвони ему пусть делает свою работу. Пусть звонит бабичу Глушко поднимает волну и кипишь. Пусть Букин дает деньги пож я хочу что бы погасили деньги нам срочно надо с тобой. Отгрузить раздатки забрать свои не заработанные деньги. Изменения за эмоции – но это уже не эмоции. Просто меня не уважает Игорь не думает о том, какие у нас с тобой проблемы!"

      гпу набу укроборонпром
      Документ, который обнародовал "Цензор.Нет"

      Доказательства того, что ГПУ весной 2017 года передала часть материалов дела в НАБУ еще 5 марта опубликовал народный депутат Борислав Береза.

      Однако пресс-служба НАБУ быстро начала уверять, что переписка, обнародованная в сюжетах, ГПУ в НАБУ никогда не передавала. Это не соответствует действительности: часть приведенной выше переписки Рогозы с Жуковым, например, уже была процитирована в первой части расследования "Армия. Друзья.Бабки.".

      В ходе брифинга директора НАБУ Артем Сытник на вопрос журналистов о том, были ли в переданных материалах данные о вероятном участии Гладковского, уклончиво отвечал, что "достаточных оснований для объявления подозрения господину Гладковскому не было" и что он не знает – что вообще есть в прокуратуре по этому делу, ведь до сих пор не истребовал все материалы. Почему, имея на руках доказательства причастности сына замсекретаря СНБО Сытник не истребовал эти материалы еще два года назад – директор НАБУ не объяснил.

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      На этом же брифинге Сытник утверждал, что переписок с сотрудниками НАБУ в переданных материалах нет. Это также неправда, поскольку среди прочего НАБУ была передана переписка Рогозы со штатным детективом НАБУ Дмитрием Литвиненко (стр.30), а также с Андреем Калужнским (стр.30). Отдельно отметим, что именно Калужинский в 2017 году принимал от прокуратуры передачу материалов производства.

      Также в отдельном комментарии после выхода последней части расследования, которая касалась правоохранительных органов, Сытник отметил, что "материалов, где была бы переписка якобы г-на Гладковского , якобы господина Жукова – этой переписки в антикоррупционном бюро не было". Это утверждение Сытника соответствует действительности лишь частично: переписок лично Гладковского в "передачи" из прокуратуры действительно не было, однако была и переписка Жукова с Рогозой (стр.35), из которой собственно и приведена большая цитата об участии Игоря Гладковского.

      О причастности НАБУ к коррупционным схемам в "Укроборонпроме" – смотрите в расследовании "Наши деньги"

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.
      К коррупционным операциям, убеждают журналисты, причастны Олег Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Согласно расследованию, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель. В 2016 году, расследуя одно из дел относительно "Укроборонпрома", военная прокуратура выходила на нее.

      11 марта появилась новая часть расследования, где оказалось, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищениях в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.

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      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Расследования СНБО Укроборонпром
      Источник: 24 канал
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