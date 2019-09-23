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      В НАБУ обвинили Зеленского в дезинформации из-за заявления о "самом масштабном флешмобе"

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      В НАБУ ответили на видеообращение Зеленского
      В НАБУ ответили на видеообращение Зеленского / Цензор.нет

      Украинский президент обнародовал видеообращение, в котором призвал всех украинцев не закрывать глаза на факты коррупции. Зеленский попросил граждан сразу звонить в НАБУ, если они заметили такие преступные действия.

      Это, по словам гаранта, должно стать "самым масштабным флэшмобом", к которому он когда-нибудь просил их приобщиться. В НАБУ уже отреагировали на заявление президента и попросили его в дальнейшем быть осторожнее в своих высказываниях.

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      23 сентября на фейсбук-странице президента Зеленского было размещено видеопризыв звонить на горячую линию НАБУ по поводу всех видов коррупции. Впрочем, Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления,
      – говорится в официальном заявлении Совета общественного контроля НАБУ.

      В агентстве отмечают: детективы занимаются исключительно коррупционными делами, в которых фигурируют высшие должностные лица и которые представляют угрозу нацбезопасности. В НАБУ Зеленского упрекают в том, что он пренебрег этой информацией. Из-за ложной информации, озвученной гарантом, может произойти дестабилизация работы НАБУ.

      "Такие действия главы государства могут вызвать шквал негатива населения, поскольку большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. А значит, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственные", – предусматривают в агентстве.

      Видеообращение Зеленского к украинцам:

      Там просят президента растолковать украинцам сферу ответственности НАБУ и указать: по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, надо обращаться в полицию, ГБР и СБУ.

      Если Президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях,
      – заключают там.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Коррупция НАБУ
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