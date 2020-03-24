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      В Нацбанке анонсировали кредитные каникулы для бизнеса на период карантина

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      НБУ намерен утвердить принципы так называемых кредитных каникул для бизнеса на период карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса. Эти принципы будут носить рекомендательный характер и позволят банкам сохранить клиентов.

      Об этом рассказала заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире "Свободы слова" на ICTV 23 марта.

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      По ее словам, НБУ разработает универсальные принципы "кредитных каникул" для всех банковских учреждений Украины.

      Почему это важно для банков? Они не могут без клиентов. Для банков важно, чтобы их клиенты сохраняли платежеспособность – могли обслуживать задолженность,
      – пояснила Рожкова.

      И добавила, что разработанные НБУ принципы будут иметь рекомендательный характер, однако позволят банкам:

      • Сохранить клиента,
      • И не потерять свой капитал.

      Среди этих принципов, например, будет запрет банкам и финансовым учреждениям, занимающимся кредитованием, штрафовать клиентов или повышать им процентную ставку в период карантина.

      Если за период карантина по кредитам клиентов возникнет задолженность, то после завершения карантина банки вместе с бизнесом подумают, как эту задолженность реструктуризировать.

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      Представительница НБУ в эфире другого телеканала в этот же день, 23 марта, говорила, что Нацбанк уже согласовал условия "кредитных каникул" с банковским средой и планирует "завтра – послезавтра" утвердить их решением правления.

      Карантин в Украине, напомним, действует с 12 марта. Он продлится минимум до 3 апреля, и в течение этого времени в стране будут действовать ряд запретов и ограничений.

      карантин
      Ограничения в период карантина / Инфографика 24 канала

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      23 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Бизнес Кредит Банки НБУ Новости Украины
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