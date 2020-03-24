В Нацбанке анонсировали кредитные каникулы для бизнеса на период карантина

НБУ намерен утвердить принципы так называемых кредитных каникул для бизнеса на период карантина в Украине из-за угрозы распространения коронавируса. Эти принципы будут носить рекомендательный характер и позволят банкам сохранить клиентов.

Об этом рассказала заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире " Свободы слова " на ICTV 23 марта.

Важно! Как будут работать банки в период карантина: объяснение НБУ

По ее словам, НБУ разработает универсальные принципы "кредитных каникул" для всех банковских учреждений Украины.

Почему это важно для банков? Они не могут без клиентов. Для банков важно, чтобы их клиенты сохраняли платежеспособность – могли обслуживать задолженность,

– пояснила Рожкова.

И добавила, что разработанные НБУ принципы будут иметь рекомендательный характер, однако позволят банкам:

Сохранить клиента,

И не потерять свой капитал.

Среди этих принципов, например, будет запрет банкам и финансовым учреждениям, занимающимся кредитованием, штрафовать клиентов или повышать им процентную ставку в период карантина.

Если за период карантина по кредитам клиентов возникнет задолженность, то после завершения карантина банки вместе с бизнесом подумают, как эту задолженность реструктуризировать.

К теме На время карантина украинцам разрешили не платить за ипотеку

Представительница НБУ в эфире другого телеканала в этот же день, 23 марта, говорила, что Нацбанк уже согласовал условия "кредитных каникул" с банковским средой и планирует "завтра – послезавтра" утвердить их решением правления.

Карантин в Украине, напомним, действует с 12 марта. Он продлится минимум до 3 апреля, и в течение этого времени в стране будут действовать ряд запретов и ограничений.